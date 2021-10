Christina Ricci ha sposato il compagno Mark Hampton Christina Ricci ha sposato il suo compagno Mark Hampton. I due stanno insieme già da qualche tempo ed entro la fine dell’anno diventeranno genitori, come aveva annunciato l’attrice lo scorso agosto. È stata lei, infatti, a pubblicare le prime foto delle nozze, molto riservate e discrete, che si sono celebrate a Los Angeles.

A cura di Ilaria Costabile

Christina Ricci ha sposato il suo compagno Mark Hampton. L'annuncio è stato dato dall'attrice su Instagram, dove ha pubblicato due foto in cui la coppia è ritratta felice e sorridente circondata da fiori. Il matrimonio è avvenuto a Los Angeles, ma si è trattato di una cerimonia assai discreta, come dimostrano anche gli abiti indossati dai due e anche molto riservata, dal momento che pare non ci siano stati festeggiamenti in pompa magna dopo la celebrazione del rito.

È il secondo matrimonio per Christina Ricci

Le nozze arrivano dopo l'annuncio della gravidanza datato lo scorso agosto, quando l'attrice aveva rivelato di aspettare in figlio dal suo compagno, condividendo anche l'ecografia con i suoi fan. Si tratta del primo figlio per la coppia, che Christina Ricci darà alla luce all'età di 41 anni, essendo lei di quattro anni più giovane della sua dolce metà che, invece, ne ha 37. In realtà, se Mr & Mrs Hampton, come si sono chiamati simpaticamente su Instagram, è il loro primogenito, per quanto riguarda l'attrice è il secondo, dal momento che il primo bambino, che ha attualmente sei anni, è nato dal matrimonio con James Heerdegen, con il quale è stata sposata dal 2014 e ha divorziato nel 2020. Separazione che sembrerebbe sia dovuta ad un episodio di violenza domestica.

Un bebè in arrivo

Nell'annunciare la gravidanza l'attrice aveva scritto: "La vita continua a migliorare", ricevendo centinaia di commenti da parte dei suoi fan, felicissimi per la notizia e anche alcuni colleghi non hanno esitato a rivolgerle messaggi di auguri e congratulazioni per il nuovo arrivo in famiglia. La foto dell'ecografia è stata pubblicata lo scorso agosto, quando l'attrice era già al quinto mese, quindi, non dovrebbe mancare molto alla nascita del piccolo che, quindi, dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno.