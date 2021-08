Clizia Incorvaia incinta, Eleonora Giorgi: “Massimo Ciavarro non mi ha fatto neanche una telefonata” Eleonora Giorgi è felicissima di diventare nonna. Il figlio Paolo Ciavarro e la fidanzata Clizia Incorvaia aspettano un bebè. L’attrice, tuttavia, lamenta di non avere ricevuto neanche una telefonata da parte dell’ex marito Massimo Ciavarro. Le sarebbe piaciuto condividere con lui questa bella notizia.

A cura di Daniela Seclì

Eleonora Giorgi è al settimo cielo dopo avere appreso che presto diventerà nonna. Il figlio Paolo Ciavarro, infatti, aspetta un figlio dalla fidanzata Clizia Incorvaia. 29 anni lui e 40 lei, si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. Il bebè nascerà tra febbraio e marzo del prossimo anno. L'attrice si è raccontata sulle pagine del settimanale DiPiù. L'unico suo dispiacere è non avere ancora ricevuto una chiamata dall'ex marito Massimo Ciavarro.

Eleonora Giorgi e le dichiarazioni su Massimo Ciavarro

Eleonora Giorgi ha spiegato che le sarebbe piaciuto ricevere una telefonata da Massimo Ciavarro, per condividere la gioia del nipotino in arrivo. Tuttavia, ritiene che l'attore non abbia fatto questo gesto per via del suo carattere burbero. Non ha dubbi sul fatto che sarà anche lui un nonno dolce e presente:

"Dopo aver avuto questa splendida notizia, non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni. Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo".

Per il bebè Eleonora Giorgi è tornata a Roma

Sembra che Eleonora Giorgi abbia deciso di tornare a vivere a Roma dopo avere appreso la notizia della gravidanza di Clizia Incorvaia. Il figlio Paolo e la nuora le avrebbero comunicato di aspettare un bebè con un messaggio. L'attrice ha espresso il suo entusiasmo sui social: "Pare che diventerò nonna! Che bello!". Clizia Incorvaia si è detta convinta che Eleonora Giorgi si rivelerà una nonna meravigliosa. Per completare questo perfetto quadro familiare, dunque, non manca che la telefonata di Massimo Ciavarro. E non è detto che non arrivi, quando gli giungeranno all'orecchio le dichiarazioni della sua ex moglie.