in foto: L’ultima apparizione pubblica a luglio 2020

Il Principe Filippo ha trascorso la sua seconda notte in ospedale, al King Edward VII di Londra, ma si tratterebbe di un "ricovero precauzionale". È inevitabile la preoccupazione dei sudditi inglesi nei confronti del consorte della regina Elisabetta che ha 99 anni (il 100esimo compleanno è previsto il 10 giugno), ma secondo le ultime notizie che arrivano dai tabloid britannici il duca di Edimburgo sarebbe in buone condizioni. Sarebbe addirittura di "buon umore" dopo il non precisato malore che ha spinto i medici al ricovero, come ha riferito una fonte vicina alla Corona in una dichiarazione riportata dal Sun.

Il Duca è di buon umore. Il dottore ha deciso con molta cautela di mandarlo in ospedale per il riposo e l'osservazione.

Perché il principe Filippo è stato ricoverato

in foto: L’ospedale in cui è ricoverato Filippo di Edimburgo

Un'altra fonte ha aggiunto come il ricovero di Filippo sarebbe per l'appunto una misura "precauzionale, ma non puoi correre rischi quando hai 99 anni". È previsto che Filippo di Edimburgo resti in ospedale per diversi giorni. Un portavoce di Buckingham Palace ha inoltre confermato che il trasporto in ospedale è avvenuto "su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo che si è sentito male". L'entità del malore non è stata resa chiara e non è noto se derivi da una condizione preesistente. Sappiamo, in ogni caso, che non si tratta di Covid 19, per cui Filippo ed Elisabetta, così come Carlo e Camilla, sono già stati vaccinati. Negli ultimi anni il marito della Regina è stato ricoverato per infezioni alla vescica, un'arteria ostruita e un intervento chirurgico addominale. Intanto, è arrivato un messaggio dal premier britannico Boris Johnson: "Il Primo Ministro manda i suoi migliori auguri al Duca che si sta sottoponendo a un periodo di riposo". La Regina non ha annullato gli impegni previsti al castello di Windsor, tra cui una telefonata ufficiale con l'ammiraglio Tony Radakin, primo lord del mare. Dal lockdown lei e Filippo hanno passato più tempo insieme che in passato: prima della pandemia, infatti, il duca viveva per lo più a Wood Farm, Sandringham, a 160 chilometri di distanza dalla Regina che di solito si trova a Buckingham Palace o a Windsor.

Il ritorno di Harry in UK, Meghan Markle è incinta

Compatibilmente con i limiti imposti dalla pandemia, la Corona sta preparando una festa in grande stile per i 100 anni di Filippo. L'occasione dovrebbe segnare anche il ritorno in Inghilterra dopo un anno e mezzo del principe Harry, che si è trasferito negli Usa con la moglie Meghan Markle e il loro figlio Archie. Inizialmente era prevista la visita del solo Harry, ma la coppia ha annunciato che la Markle è nuovamente incinta e il secondogenito a giugno potrebbe essere già nato (la data del parto non è stata ancora ufficializzata). Inutile dirlo, la riunione di famiglia è attesissima.