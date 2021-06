Ormai i Maneskin sono diventati in pochissimo tempo la band più famosa d'Italia. Le loro performance hanno fatto il giro del mondo e sono arrivate anche oltreoceano, come dimostrano anche gli apprezzamenti di una star del pop come Miley Cyrus. Però, oltre a poche informazioni, non si conosce molto della vita privata dei giovani ragazzi romani che compongono la band. Il frontman del gruppo, Damiano David, è molto riservato e, infatti, forse non tutti sanno che ha un fratello Jacopo che, davvero, sembra essere la sua copia.

Chi è Jacopo David

Se Damiano che ormai è diventato popolarissimo non ama mettersi in mostra e parlare di sé, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo ancora meno. In effetti sul conto di Jacopo David si sa davvero poco, se non che è il fratello maggiore di Damiano, di tre anni più grande, è nato infatti nel 1996. Grande tifoso della Roma, come si evince dal suo profilo social, il 25enne è fidanzato da quasi quattro anni con una ragazza di nome Alice. Poche le foto insieme al piccolo di casa, tra cui una che li vede insieme all'ex Capitano della Roma, Francesco Totti, risalente a qualche anno fa.

Difficile non notare la somiglianza tra i due e tra i capelli lunghi e portati legati, il viso squadrato, i due fratelli sono pressapoco identici, sebbene non siano mancate strane associazioni tra il leader della band e personaggi anche noti. Se Jacopo, nonostante i migliaia di follower, non è avvezzo al pubblicare foto e momenti della sua vita sui social, anche Damiano sembra voler condividere con i suoi fan solo quanto concerne la sua musica e tutto ciò che le sta intorno. Non mancano foto di prove, di sale di registrazione, di concerti, di partecipazioni in tv o anche delle prime esibizioni per le vie della Capitale, ma custodisce gelosamente quanto appartiene al suo privato, compresa la sua famiglia e anche la sua fidanzata, Giorgia Soleri, presentata ufficialmente solo dopo quattro anni ai suoi fan.