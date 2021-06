Daniele Scardina ha voltato pagina dopo Diletta Leotta. A qualche mese dal momento in cui la conduttrice DAZN ha ritrovato l’amore tra le braccia di Can Yaman – con il quale è volata in Turchia dove ha conosciuto la famiglia dell’attore – il pugile è tornato a innamorarsi. E la donna insieme alla quale è stato sorpreso non è una sconosciuta. Si tratta di Cristina Buccino, modella, influencer, ex protagonista dell’Isola dei famosi ed ex compagna di Claudio D’Alessio.

Il bacio tra Daniele Scardina e Cristina Buccino

Daniele Scardina e Cristina Buccino sono stati fotografati insieme dal settimanale Chi che li ha sorpresi durante un’uscita serale. Il pugile, di rientro dagli Stati Uniti, ha raggiunto l’influencer a Milano e l’incontro è avvenuto al tavolo di un bar. A giudicare dal bacio che i due si sono scambiati in strada, King Toretto e Cristina sembrerebbero non avere intenzione di tenere segreta la loro storia d’amore.

Cristina Buccino pubblica la foto di un ring

in foto: La foto di un ring tra le storie di Cristina Buccino

Per il momento, la modella e il pugile non sono ancora usciti allo scoperto ma Cristina ha già seminato un indizio social a proposito della loro storia d’amore. Tra le sue Instagram Stories è comparsa la foto di un ring a un angolo del quale sono appesi un paio di guantoni. Le ipotesi sono due: Cristina potrebbe improvvisamente essersi appassionata alla boxe, oppure si tratta di un chiaro riferimento alla professione di Daniele e la foto è stata scattata durante uno degli allenamenti del campione. Scardina è in silenzio da mesi sulla sua vita privata. Lo ha mantenuto il più possibile dal momento in cui è finita la sua storia d’amore con Diletta della quale aveva parlato pubblicamente più volte. È stata la conduttrice DAZN a interrompere il loro rapporto, nonostante i forti sentimenti del pugile esibiti a più riprese. Per evitare gli errori commessi in passato, quindi, Daniele potrebbe decidere di rimanere in silenzio.