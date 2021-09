Danilo Gallinari innamorato della compagna Eleonora Boi: “L’unica che ha saputo capirmi” Danilo Gallinari, 33 anni, è il giocatore di basket che gioca nell’NBA dal 2008, attualmente arruolato negli Atlanta Hawks. Nella sua vita di sportivo ha trovato spazio anche per l’amore: al suo fianco c’è la giornalista sportiva Eleonora Boi che nel 2020 lo ha reso papà per la prima volta della piccola Anastasia. Le nozze sono in programma, ma erano state rimandate a causa della gravidanza. Il cestista è sicuro di aver trovato l’anima gemella, prima di lei era sempre stato single.

A cura di Giulia Turco

Danilo Gallinari è il campione di basket leader della squadra italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Nell'NBA dal 2008, il cestista di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) oggi è arruolato negli Atlanta Hawks. Oltre allo sport, da qualche anno nella sua vita c'è spazio anche per l'amore: fidanzato con la bellissima giornalista sportiva Eleonora Boi, nel 2020 Gallinari è diventato papà per la prima volta della piccola Anastasia. Il giocatore è certo di aver trovato la sua anima gemella, l'unica che ha saputo stargli vicino in una vita da sportivo (e da eterno single) che ha ritmi complessi: "Venivo da trent'anni da single, ha capito ritmi, esigenze, routine", racconta Gallinari in un'intervista a Repubblica. "È tosta e comprensiva, una garanzia".

La nascita della prima figlia Anastasia

L’8 dicembre 2020 Eleonora Boi ha dato alla luce la prima figlia nata dall’amore per il giocatore dell’NBA Danilo Gallinari. Prima volta papà, il cestista aveva dedicato alla piccola Anastasia un tenerissimo post su Instagram: “Era un sogno ed ora è realtà”, ha scritto commosso, “Benvenuta Anastasia amore mio”. La giornalista sportiva non aveva esitato a parlare pubblicamente della sua gravidanza, motivo per il quale aveva deciso di rinviare il matrimonio inizialmente previste per il 2020.

Chi è Eleonora Boi la moglie di Danilo Gallinari

Nata a Cagliari il 21 luglio 1986, Eleonora Boi è la giornalista sarda volta di You Premium fidanzata con Danilo Gallinari. Giovanissima partecipa a Miss Italia, approda a Veline nel 2021 e solo in seguito viene consacrata al giornalismo sportivo con il debutto a Sport Italia. Di lì a poco tempo il passaggio a Mediaset e la conduzione del programma sportivo su Premium Calcio. L'incontro con Danilo Gallinari sarebbe avvenuto ad una festa nel 2017 e da allora non si sono più lasciati. Eleonora ha deciso di seguire il cestista negli Usa e nel 2020 è diventata mamma della loro prima figlia Anastasia.