Un matrimonio che dura da più di vent'anni, eppure David Beckham e Victoria Adams non hanno perso la loro complicità. L'ex calciatore ha pubblicato su Instagram una foto a petto nudo, che è stata accolta da una valanga di interazioni. Al netto dell'innegabile fascino del quarantaseienne, la moglie non ha potuto fare a meno di ridere di lui.

La foto di David Beckham a petto nudo e l'ironia di Victoria

David Beckham ha pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre 66 milioni di follower, una foto che lo ritrae a petto nudo nella campagna inglese. Nello scatto l'ex calciatore, con addosso solo i jeans, si appoggia a un bastone e con gli occhi coperti dagli occhiali da sole guarda verso l'orizzonte. Il risultato? Oltre 1 milione di like e 5 mila commenti per uno scatto che più che sensuale, intendeva essere ironico. David Beckham, nella stringata didascalia, infatti spiega: "Sì, questa è l'Inghilterra. È quello che facciamo qui. Non appena esce il sole, ci togliamo la maglietta, porto anche a spasso i cani mentre Victoria ride di me". Insomma, un perfetto quadretto familiare. Victoria sa stemperare il magnetismo del marito con la giusta dose di ironia.

Posh e Becks: un matrimonio che dura da più di 20 anni

David Beckham e Victoria Adams compongono – tra le celebrità – una delle coppie più longeve. I due si sono promessi amore eterno il 4 luglio 1999. Il matrimonio si è tenuto in un suggestivo castello nei pressi di Dublino. Da allora, sono stati ribattezzati dai fan Posh e Becks. Certo, non sono mancati i momenti di crisi tra di loro, ma la relazione ha sempre retto. Dal loro amore sono nati quattro figli. Il primogenito, Brooklyn, oggi ha 22 anni. Poi c'è Romeo che quest'anno, precisamente il prossimo settembre, festeggerà 19 anni. Cruz, invece, ha 16 anni. Infine, c'è la piccola Harper di cui David Beckham è perdutamente innamorato. La bambina festeggerà 10 anni il prossimo luglio.