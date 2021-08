David Schwimmer smentisce le voci sulla storia d’amore con Jennifer Aniston: “Tutto falso” Nessun romanticismo, nessuna cena a casa di Jennifer Aniston, nessuna passeggiata d’amore tra le vigne di Santa Barbara, come aveva rivelato una fonte al sito britannico Closer. David Schwimmer e la sua Rachel di Friends sarebbero davvero solo amici. Le voci sul loro avvicinamento hanno corso veloci tanto quanto la smentita che è arrivata da parte dell’attore, 54 anni, che tramite una fonte vicina al The Sun ha smentito categoricamente le indiscrezioni. Spegnendo le speranze di chi sperava in un grande ritorno di coppia, anche fuori dallo schermo.

A cura di Giulia Turco

La favola d'amore di Jennifer Aniston e David Schwimmer è già svanita, giusto il tempo di far sognare i fan di Rachel e Ross di Friends che speravano di vederli come coppia nella vita reale. Le voci sul loro avvicinamento però, nel frattempo hanno corso veloce e nel giro di poche ore si era ipotizzato che tra i due attori della storica sitcom potesse essere esplosa davvero la passione. A lanciare l'indiscrezione sulla loro frequentazione era stato il magazine britannico Closer, che aveva parlato di un intenso scambio di messaggi subito dopo la reunion del cast di Friends, e di una serie di appuntamenti romantici sulla West Coast. Immediata però è stata la smentita da parte di David Schwimmer, 53 anni, che ha fatto sapere tramite una fonte vicina al The Sun che non c'è "nessuna verità" nel gossip che lo ha coinvolto insieme a Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston e David Schwimmer sarebbero solo amici

Nessun romanticismo dunque, nessuna cena a casa dell'attrice, nessuna passeggiata d'amore tra le vigne di Santa Barbara, come aveva rivelato una fonte al sito britannico Closer. David Schwimmer e la sua Rachel di Friends sarebbero davvero solo amici. Almeno stando a quanto l'attore hollywoodiano ha voluto far sapere alla stampa, spegnendo le speranze di chi sperava in un grande ritorno di coppia, anche fuori dallo schermo. Forse ci abbiamo creduto troppo in fretta, presi dall'entusiasmo che ha regalato la rinnovata passione tra i "Bennifer", quando J Lo e Ben Affleck sono usciti allo scoperto per viversi una bollente estate d'amore come ai vecchi tempi. Chissà se sarà lo stesso per l'ex moglie di Brad Pitt e Schwimmer, che non sia che per il momento stiano solo cercando di mantenere il riserbo su questo dolce riavvicinamento. D'altronde non si parla da tempo della vita privata dell'attore newyorkese, salvo il pettegolezzo che nel 2019 avrebbe avuto un flirt con una donna misteriosa, che lui stesso non ha mai confermato.

David Schwimmer ha ammesso di aver avuto una cotta per Jennifer Aniston

Resta fermo il fatto che, come hanno ammesso i diretti interessati, tra Jennifer Aniston e David Schwimmer c'è sempre stato del tenero. Nonostante non si siano mai affermati come coppia, i due attori avrebbero vissuto un momento di forte attrazione e di affetto reciproco sul set di Friends. Un'intesa che è rimasta stima reciproca e amicizia, nulla di più, per via delle loro vite private "scomode" e di una sovraesposizione mediatica che coinvolgeva, ai tempi, uno quanto l'altra. "Durante la prima stagione di Friends ho avuto una grande cotta per Jen e i sentimenti sono stati ricambiati", ha ammesso il newyorkese nel corso della reunion per il 25esimo anniversario della serie. "Ricordo di aver detto a David che il nostro primo vero bacio non doveva essere sul set. E posto dire che probabilmente c'è stato in un bar", ha aggiunto la Aniston. Poi però sono dovuti arrivare alla conclusione che non c'era spazio per il loro amore: "Ad un certo punto ci stavamo entrambi schiacciando a vicenda, il nostro amore lo abbiamo incanalato in Ross e Rachel".