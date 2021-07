Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo fidanzati: le foto esclusive delle loro vacanze italiane Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati ufficialmente insieme. Ormai i dubbi si erano diradati, dopo la foto del bacio che ha ufficializzato il loro ritorno, quindi i due si godono questa nuova passione approfittando di qualche giorno di vacanza in Italia. Tra Costa Azzurra e Capri la coppia di Hollywood si mostra felice e spensierata, scambiandosi baci ed effusioni senza timore dei fotografi.

A cura di Ilaria Costabile

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" recita una delle più famose canzoni della musica italiana e nel caso di Jennifer Lopez e Ben Affleck non può esserci frase più veritiera. La coppia è ormai tornata sotto i riflettori, più belli e innamorati che mai. Per festeggiare i 52 anni della diva i due hanno trascorso qualche giorno in Costa Azzurra e, poi anche a Capri, diventando il bersaglio preferito di curiosi e fotografi che hanno immortalato i loro momenti di tenerezza.

Vacanze d'amore in Italia

Intenti a godersi un ritorno di fiamma che ha spiazzato il mondo intero, i due divi si scambiano baci e abbracci alla luce del sole, circondati dal lusso dello yacht di 110 milioni di euro che ha attraversato le acque dell'Isola Azzurra, permettendo ai due novelli fidanzati di trascorrere qualche ora passeggiando tra le stradine capresi, assediati da fotografi e turisti. Intanto i due avevano già trascorso parte della loro vacanza in Francia, a Saint Tropez, dove li ha beccati il settimanale Chi. Dal jet privato allo yacht i due non si sono fatti mancare nulla e tra un atterraggio e un pomeriggio di relax, i Bennifer sono stati beccati a scambiarsi baci appassionati, più affiatati di quanto non fossero alla loro prima storia d'amore all'inizio del Duemila.

Il ritorno della passione dei Bennifer

Ormai è chiaro che Jennifer Lopez e Ben Affleck siano a tutti gli effetti la coppia dell'estate. Dopo mesi in cui si è ipotizzato un ritorno di fiamma a causa di scatti rubati in quel di Los Angeles, dove la diva vive con i suoi figli, è arrivata poi la conferma ufficiale con il bacio che tutti aspettavano con trepidante attesa. Ed ecco che i due non hanno disatteso le aspettative dei fan, ufficializzando così il loro ritorno. Fonti vicine alla coppia confermano che lei, dopo la rottura con Alex Rodriguez, è tornata ad assaporare la felicità. Gli appassionati di gossip ricorderanno che i due si sarebbero dovuti sposare, prima che lui battesse in ritirata, deludendo nel profondo la cantante che, però, negli anni a seguire è riuscita a costruirsi una famiglia, cosa che ha fatto anche lui, accanto ad un'altra Jennifer (Garner ndr). Evidentemente, però, qualcosa tra loro era rimasto in sospeso e, quindi, è bastata una flebile fiammella a far accendere la passione. Ed eccoli, quindi, più belli che mai decisi a non nascondersi, sbandierando la loro felicità.