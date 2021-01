Il gossip più scoppiettante di questo inizio 2021 è senz'altro quello che vede protagonisti Diletta Leotta e Can Yaman, in merito alla loro presunta frequentazione. I giornali ne parlano da giorni e ora sono loro stessi a lanciare un importante indizio social che confermerebbe il flirt. Entrambi hanno infatti condiviso su Instagram la medesima frase: "Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni". Può sembrare un particolare di poco conto, ma la coincidenza è passata tutt'altro che inosservata e non ha fatto altro che alimentare il chiacchiericcio intorno alla conduttrice sportiva e all'attore turco.

Il presunto flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman

Il presunto flirt ha reso Yaman ancora più popolare in Italia, come se già non bastassero l'affetto dei fan della soap Daydreamer e le numerose proposte lavorative che gli stanno arrivando dal nostro Paese (dall'importante ruolo di Sandokan in una fiction a una serie di spot con Ferzan Ozpetek). Dopo le numerose ricostruzioni dei giornali che hanno parlato della passione scoppiata a Roma con la Leotta, l'attore ha provato a tenersi lontano dal gossip ("Fatti miei", ha scritto) ed è addirittura uscito dai social perché insultato dalle fan che non approvano la relazione. L'assenza dal web è però durata poco e Yaman stavolta ha offerto il "la" a nuove speculazioni sul suo legame con la Leotta.

La story di Can Yaman e il post di Diletta Leotta

Ecco cosa è successo. Il divo di Istanbul ha pubblicato su Instagram Stories la foto della sua valigia, sui cui appare la scritta, realizzata a mano, "Nonostante la pioggia il cielo a Roma profuma di sogni". Ebbene si tratta della stessa frase che solo qualche giorno prima la Leotta aveva pubblicato dallo stadio dove ha seguito la partita Roma-Inter. Peraltro, solo qualche giorno prima, i due avevano postato, sempre su IG Stories, la medesima canzone, Una notte a Napoli. Insomma, altro che silenzio social e "fatti miei": la telenovela italo-turca è appena agli inizi.