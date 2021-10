Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo pronti al matrimonio: “È forte il desiderio di sposarci” Con Drusilla, l’ex concorrente di Temptation Island ha finalmente trovato la serenità sperata, niente a che vedere con la storia burrascosa e ormai archiviata con Selvaggia Roma. “Le litigate erano all’ordine del giorno”, ha spiegato Chiofalo, “invece Drusilla ha saputo regalarmi la tranquillità che cercavo in un rapporto di coppia”. Dopo appena qualche mese, Chiofalo e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi confessano di essere già pronti a parlare di fiori d’arancio.

A cura di Giulia Turco

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci fanno piani importanti per il futuro. La coppia, insieme dallo scorso giugno, è inseparabile e in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo hanno raccontato di essere pronti a metter su famiglia. Con Drusilla, l'ex concorrente di Temptation Island ha finalmente trovato la serenità sperata, niente a che vedere con la storia burrascosa e ormai archiviata con Selvaggia Roma, che lo aveva ribattezzato "lenticchio": "Le litigate erano all'ordine del giorno", ha spiegato Chiofalo, "invece Drusilla ha saputo regalarmi la tranquillità che cercavo in un rapporto di coppia".

Drusilla Gucci e Chiofalo vorrebbero un figlio

"Quella con Drusilla è una storia importante", confessa Chiofalo alle pagine del settimanale di Riccardo Signoretti. La loro prima uscita pubblica risale alla Mostra del Cinema di Venezia, quando hanno ufficializzato la loro storia della quale si vociferava da qualche settimana. Dopo appena qualche mese, "lenticchio" e l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi confessano di essere già pronti a parlare di fiori d'arancio. "Sento un forte desiderio di sposarmi e poi anche di diventare padre", ha spiegato Chirofalo. "Ho perso un sacco di tempo dietro a Selvaggia e Antonella e mi sono ritrovato con un pugno di mosche. Quella con Drusilla è una storia importante".

La storia d'amore di Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo

Nel mese di agosto erano stati pizzicati insieme per le strade di Roma dai paparazzi del settimanale Oggi, mentre si scambiavano effusioni coinvolgenti confermando le voci sul loro flirt. "Voglio andarci con i piedi di piombo", aveva dichiarato in un primo momento l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Rispondendo alle domande di Giada Di Miceli, Drusilla aveva ammesso che probabilmente, pur essendo molto diversi, si sono trovati complementari: "Di lui mi piace un po' tutto, È stato lui a corteggiarmi, è una persona molto dolce". Sul modo in cui è scoppiato il loro amore ha spiegato: "Ci siamo conosciuti in Turchia, nel corso di un viaggio di lavoro".