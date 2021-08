È morto il nipote di Sharon Stone, le sue condizioni di salute erano gravissime È straziante l’annuncio di Sharon Stone costretta a comunicare ai suoi follower su Instagram la morte del suo nipotino River Stone, figlio di suo fratello Patrick, che aveva poco più di 1 anno. Il piccolo era da giorni ricoverato in gravi condizioni in ospedale per via di un’insufficienza multiorgano. Nelle ultime ore l’attrice aveva dato forfait ai suoi impegni con la moda volando negli Usa per stargli vicino.

A cura di Giulia Turco

Il nipotino di Sharon Stone è morto. Non ce l'ha fatta River William, il bimbo di appena 1 anno figlio del fratello minore dell'attrice Patrick e della moglie Tasha. Di recente era stato ricoverato in ospedale ed era in coma in gravi condizioni per un'insufficienza multiorgano. Non appena ha saputo che le sue condizioni di salute erano degenerate, Sharon Stone aveva dato forfait ai suoi impegni per correre dal piccolo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e River si è spento il 30 agosto. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram con uno straziante video con le immagini del bimbo in ricordo dei momenti felici insieme alla sua famiglia e un messaggio, la sua data di nascita e quella in cui ha lasciato i suoi cari.

La corsa di Sharon Stoner negli Usa

Negli ultimi giorni l'attrice si trovava presumibilmente in Italia, a Venezia, considerando che sui suoi profili social aveva mostrato diversi contenuti lungo i canali della Serenissima. A quanto pare però il soggiorno nel Bel Paese sarebbe stato interrotto bruscamente dalla tragica notizia delle condizioni di salute del piccolo River, peggiorate. Sarebbe dovuta essere l'ospite d'onore alla presentazione dell'ultima collezione di Dolce&Gabbana e con buone probabilità la diva aveva tutte le intenzioni di fermarsi alla Mostra del Cinema di Venezia, che si sarebbe aperta il 1 settembre. Trascorrerà invece le prossime ore vicino alla sua famiglia: "Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro", hanno confermato i due stilisti il 29 agosto durante una sfilata il 29 agosto.

La malattia del piccolo River Stone

Pochi giorni prima l'attrice aveva condiviso un drammatico scatto del piccolo River intubato nel letto di ospedale. Le sue condizioni erano apparse sin sa subito gravi: "Lo abbiamo trovato così nella culla. Pregate per lui, abbiamo bisogno di un miracolo", aveva spiegato Sharon Stone. All'età di poco più di un anno River Stone, figlio di Patrick Stone, al quale l'attrice aveva fatto anche da madrina di battesimo, era stato colpito da una grave insufficienza multiorgano. La coppia di genitori ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla salute del bimbo, restando lontani dai riflettori, non avendo nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.