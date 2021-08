Sharon Stone corre in Usa dal nipotino gravissimo, l’attrice salta la sfilata di Dolce&Gabbana Sharon Stone ha dovuto dare forfait alla prestigiosa sfilata di Dolce & Gabbana che si è tenuta domenica 29 agosto. Ha lasciato Venezia, dove si trovava già da diversi giorni, ed è corsa al capezzale del nipotino River, che da qualche giorno è gravissimo, ricoverato per un’insufficienza multiorgano.

A cura di Valeria Morini

Non migliorano le condizioni del nipote di Sharon Stone, tanto che l'attrice si è trovata costretta a lasciare improvvisamente Venezia e a correre al capezzale del bambino gravemente malato. il piccolo River, figlio del fratello minore Patrick Stone, si trova in coma, ricoverato in gravi condizioni per un'insufficienza multiorgano. Per questo, la diva ha saltato la sfilata di Dolce e Gabbana ed è partita per gli Usa.

Sharon Stone salta la sfilata, l'annuncio di Dolce e Gabbana

La Stone si trovava da diversi giorni a Venezia, dove dal suo profilo Instagram documentava il suo viaggio nella Serenissima con diverse foto di scorci. L'idillio è stato interrotto improvvisamente dalla tragedia. Doveva essere l'ospite d'onore alla presentazione della nuova collezione di D&G (facile immaginare che si sarebbe fermata anche per la Mostra di Venezia, che si apre il 1° settembre), ma ha rinunciato alle passerelle. Ad annunciarlo sono stati proprio i due stilisti durante alla sfilata all'hotel Monaco del capoluogo veneto che si è tenuta domenica 29 agosto: "Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro".

Il dramma del nipotino di Sharon Stone

Qualche giorno prima della sfilata, la Stone aveva pubblicato una foto davvero drammatica del bambino in ospedale, totalmente intubato, spiegando cos'è accaduto: "Mio nipote e figlioccio River Stone oggi è stato trovato nella sua culla con un'insufficienza totale d'organo. Per favore pregate per lui. Abbiamo bisogno di un miracolo". River ha poco meno di un anno: tantissimi gli amici, i fan e i personaggi dello spettacolo che hanno espresso solidarietà e affetto. Per la famiglia di Sharon Stone è l'ennesimo dramma: lei stessa negli anni passati ha dovuto fronteggiare un aneurisma e un infarto. Inoltre, quando erano piccole, l'attrice e la sorella sono state vittime di abusi dal nonno materno.