Elena Santarelli e la pausa dal marito Bernardo Corradi: “Distanti ricarichiamo le batterie” Su Instagram la showgirl ha raccontato ai suoi fan che con il marito sono soliti prendersi delle “pause a distanza”, rivelando che sarebbe proprio questo il segreto della tenuta del loro matrimonio: “Forse è il nostro ingrediente speciale da sempre, così si evita il rapporto fusionale”. Elena Santarelli e l’ex calciatore Bernardo Corradi sono sposati dal 2014 e sono genitori di Giacomo e Greta. Insieme hanno superato non pochi ostacoli, come quello della malattia del primogenito che è guarito dal tumore celebrare contro il quale stava lottando fino al 2019.

A cura di Giulia Turco

Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno trovato la giusta formula per affrontare la sfida del matrimonio e vivere il rapporto di coppia nel modo più sano possibile. Su Instagram la showgirl ha raccontato ai suoi fan che con il marito sono soliti prendersi delle "pause a distanza", in questo caso di qualche settimana, rivelando che sarebbe proprio questo il segreto della tenuta del loro matrimonio e riscontrando il consenso delle sue ammiratrici: "Noi ricarichiamo le batterie quando siamo distanti un po’ di giorni ( in questo caso 18)", scrive a corredo di un post con una foto di coppia che li ritrae felici stretti in un abbraccio. "Forse è il nostro ingrediente speciale da sempre, così si evita il“rapporto fusionale “ che in molte coppie annulla una sana individualità. Lascio il parere agli esperti".

L'amore tra Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Nessuna crisi, anzi. Il matrimonio tra Elena Santarelli e l'ex calciatore dura dal 2014, quando hanno celebrato le loro nozze da favola. La coppia è più unita che mai, forte della complicità che non è mai venuta meno e del rispetto per i propri spazi. Condividono la gioia di due figli Giacomo e Greta e insieme hanno superato non pochi ostacoli, come quello della malattia del primogenito che per fortuna è guarito dal tumore celebrare contro il quale stava lottando fino al 2019. Nell'estate di quell'anno, Elena Santarelli aveva dedicato al marito una dedica d'amore su Instagram, ringraziandolo della complicità che li ha resi una grande squadra: "Ma che ne sanno gli altri di noi due. Senza te come avrei fatto. Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo. Coltivate l’amore se potete".

La battaglia del figlio Giacomo contro la malattia

Davanti agli ostacoli si sono riscoperti più forti. Nel 2019 Elena Santarelli aveva annunciato sui social la guarigione del piccolo Giacomo, finalmente libero dalle cure contro il cancro. L'epilogo positivo di una vicenda difficile, che la showgirl è riuscita ad affrontare anche grazie alla solidità del rapporto con il marito, trovando in lui una spalla e uno stimolo a lottare. "Un uomo meraviglioso, mi lusinga come madre, moglie, amica. Mi ha sempre fatto tanti complimenti anche per la gestione di Giacomo", ha raccontato la Santarelli Verissimo lo scorso febbraio. "In queste situazioni le coppie o si uniscono di più o vanno in crisi […]. Io e Bernardo non abbiamo mai avuto delle crisi vere e proprie. Non vuol dire che non abbiamo discussioni. Però ci divertiamo, siamo molto complici. Questo non vuol dire che siamo la famiglia perfetta con il labrador e le rose, abbiamo anche noi dei battibecchi".