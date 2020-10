Dopo il matrimonio da sogno sulle rive del lago di Como, Elettra Lamborghini sta trascorrendo qualche giorno di relax nel mare di Cipro in compagnia del neo marito Nick van de Wall, il dj olandese in arte Afrojack. Ma prima di partire la regina del twerk, fresca di nozze, ci ha tenuto a precisare nelle sue Instagram Stories che questa "Non è una luna di miele". Per il viaggio di nozze vero e proprio Elettra non ha intenzione di rinunciare ad una meta da sogno e le piacerebbe partire verso qualche isola sperduta nell'Oceano Pacifico. Ma per il momento il programma è stato rinviato, a causa delle restrizioni imposte dal Covid. E così, la coppia si è "accontentata" di qualche tuffo d'amore e di un po' di relax sull'isola greca.

Elettra Lamborghini e Afrojack dopo il matrimonio

L'attesissimo evento, le nozze di Elettra Lamborghini, si è concluso il 26 settembre, portando con sé un grosso carico di stress, come ha confermato negli scorsi giorni l'ereditiera, molto provata per l'organizzazione del matrimonio. La coppia di neo sposi così ha deciso di straccare la spina e di volare in Olanda, dove vive la famiglia di Nick van de Wall. Un viaggio in elicottero privato con i parenti e poi via verso il Belgio, per fare visita ad altri familiari vicini al dj. Dopo una breve tappa in Italia, i due si sono concessi finalmente un po' di intimità e sono partiti per Cipro, per una villeggiatura da sogno tra cene, mare e massaggi relax. Nell'ultimo scatto postato su Instagram, la "twerking queen" sale in spalla al neo marito nel mare cristallino dell'isola e scherza sulla loro differenza di altezza notevole: "Due metri e 7 di maschio non li trovi ovunque".

La morte del cavallo e il fratello Ferruccio in ospedale

Terminata la vacanza, la coppia ha in programma di tornare in Italia visto che, come ha raccontato Elettra ospite a Verissimo, hanno comprato casa in Lombardia ed è lì che vivranno il loro amore per il momento. Ma a turbare il relax, per Elettra in questi giorni sono arrivate alcune brutte notizie. Prima fra tutte, la morte del suo amato cavallo Lolita, al suo fianco da 16 anni. Un evento che l'ha terribilmente scossa: “Non ci credo, non mi sento pronta per questo”. E come se non bastasse, dopo la partecipazione alle nozze, il fratello Ferruccio è stato ricoverato in ospedale per un problema respiratorio. Il rampollo di casa Lamborghini ha scoperto di avere un polmone destro collassato. Ferruccio ha fatto sapere su Instagram che per fortuna le sue condizioni di salute sono migliorate: "Ora respiro e posso essere felice".