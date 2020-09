Elettra Lamborghini e Afrojack hanno detto sì. Il matrimonio è stato celebrato sul Lago di Como sabato 26 settembre. La cantante ha optato per un bellissimo abito a sirena, in pizzo con trasparenze sensuali e una generosa scollatura. Subito dopo la cerimonia, è apparsa radiosa mano nella mano con suo marito Nick van de Wall.

I primi post da moglie e marito

Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati. Dopo la cerimonia hanno pubblicato il primo post social da marito e moglie. La cantante e il dj hanno condiviso su Instagram una foto che li ritrae in abiti nuziali. Entrambi hanno indicato la data delle nozze, dunque il 26 settembre 2020. Elettra, poi, ha aggiunto: "Nick & Elettra per la vita". Nelle Instagram Stories di Afrojack, una foto che lo ritrae stretto in un abbraccio con la moglie. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la Lamborghini aveva raccontato come ha conosciuto il suo compagno:

"Quando ero un po' più giovane e andavo in discoteca, la mia canzone preferita e delle mie amiche era una sua hit mondiale. Poi attraverso un amico comune ho scoperto che ci saremmo esibiti allo stesso festival e che lui diceva addirittura ai suoi fan: ‘Fatemi conoscere la Lamborghini‘. E così a quel festival, dietro le quinte, è nato l'amore".

Il matrimonio di Afrojack ed Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha fatto in modo che gli invitati si godessero la festa in tutta sicurezza, scongiurando il rischio del contagio da Covid-19. Tutti coloro che hanno presenziato alla cerimonia – un centinaio di persone – hanno fatto il tampone. La cantante è stata accompagnata all'altare dal padre. Come testimoni, invece, ha scelto le gemelle Lucrezia e Flaminia. Assente la sorella Ginevra, che sui social ha commentato: "Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anch'io". Non è dato sapere se la sua assenza sia dovuta a impegni improrogabili o ad attriti con la sposa. Ricordiamo che le nozze si sono tenute sul lago di Como nella Villa Balbiano a Ossuccio e sono state organizzate dal wedding planner Enzo Miccio.