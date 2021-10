Elisa Isoardi è di nuovo fidanzata, ecco chi è la sua ‘vecchia’ fiamma Elisa Isoardi è di nuovo fidanzata. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi e dalla testata Leggo, confermano un ritorno di fiamma tra la conduttrice e l’imprenditore romano Alessandro Di Paolo. I due, infatti, paparazzati alla partita della OstiaMare, avevano già avuto una storia d’amore in passato che sembrava potesse sfociare in un matrimonio. Dopo un periodo separati, pare che adesso sia tornato il sereno.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo le ultime notizie che la volevano single, o almeno stando alle dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice di recente, sembrava che Elisa Isoardi non avesse ancora trovato qualcuno che facesse breccia nel suo cuore, ma in realtà le foto pubblicate prima dal settimanale Oggi e poi da Leggo, dimostrano tutt'altro. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, infatti, è stata beccata insieme all'imprenditore Alessandro Di Paolo. I due avevano già avuto una frequentazione in passato che, a quanto pare, si è ravvivata portandoli a tornare insieme.

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo di nuovo insieme

La conduttrice è stata paparazzata sugli spalti dello stadio Anco Marzio, dove si è giocata la partita della OstiaMare contro il Monterotondo. Non è la prima volta che l'ex volto de La Prova del Cuoco viene beccata mentre è intenta a tifare la squadra calcistica di serie D, il motivo però non sembra sia legato a ragioni di carattere sportivo, bensì sentimentale. In entrambi casi, come dimostrano le foto pubblicate su Leggo, Elisa Isoardi era in dolce compagnia: l'uomo al suo fianco è l'imprenditore Alessandro Di Paolo, figlio di Roberto Di Paolo presidente della OstiaMare, questo spiega la costante presenza della presentatrice alle partite giocate in queste settimane.

La storia d'amore nata nel 2020

I due avevano già avuto una storia d'amore, ben documentata da vari settimanali, nel gennaio dello scorso anno. Nel 2020, infatti, la coppia si era mostrata in vacanza insieme e la conduttrice aveva sfoggiato un bellissimo anello che aveva fatto sperare in un matrimonio imminente. Nulla del genere. La coppia dopo qualche mese si è sfasciata e la Isoardi nel frattempo ha partecipato a programmi televisivi come Ballando con le stelle e la più recente esperienza all'Isola dei Famosi, e in entrambi i casi si era dichiarata single. Lo scorso giugno, però, l'anello regalatole da Di Paolo che la conduttrice aveva mostrato con tanta disinvoltura, è ritornato sulla sua mano, sintomo di un ritorno di fiamma che, infatti, è stato confermato anche dalle recenti foto.