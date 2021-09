Elisabetta Gregoraci con Giulia Salemi, il video che i fan dei Prelemi non si aspettavano Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi insieme come mai erano state finora. Felici e spensierate ad un evento della Fashion Week milanese, la showgirl e l’influencer si sono ormai lasciate alle spalle la loro fantomatica rivalità, su cui sono le prime a scherzare: “Notizia shock, ma veramente shock” dicono all’unisono ridendo insieme in un video.

A cura di Ilaria Costabile

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi felici e spensierate come mai erano state finora, insieme ad un evento durante la settimana della moda a Milano. Sembrerebbe un sogno, ma è tutto vero, le due ex gieffine sono le prime a scherzare sulla loro fantomatica rivalità, nata in seguito alle attenzioni di Pierpaolo Pretelli, rivolte prima all'una e poi all'altra, ma ormai è acqua passata.

Gregoraci e Salemi finalmente insieme

"Video shock" esordisce così Elisabetta Gregoraci, seguita a ruota da Giulia Salemi che ridacchiando dice: "Ma veramente shock, però posso dire? Hai davvero un bel make up". Immagini che i fan dei Prelemi mai avrebbero pensato di vedere e invece, eccole qui, le due protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip l'una accanto all'altra a godersi un evento mondano della Fashion Week milanese. Le due, infatti, non sono mai state realmente rivali, sebbene l'influencer sentisse il confronto con la showgirl calabrese una volta arrivata nella casa più spiata d'Italia e dopo essersi avvicinata a Pierpaolo Pretelli che, in effetti, sembrava proprio aver perso la testa per la nota conduttrice tv.

La guerra tra Gregorelli e Prelemi

I più agguerriti erano senza dubbio i fan che, infatti, avevano avviato quasi una faida tra i Gregorelli e i Prelemi, coloro che quindi prediligevano l'accoppiata Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e quelli che invece tifavano per l'amore tra l'influencer e il modello. I secondi, alla fine, hanno avuto la meglio, nonostante gli aerei fatti arrivare sulla dimora di Cinecittà, nonostante le interferenze di Alfonso Signorini che, in effetti, sperava nascesse una coppia, ma la ex moglie di Flavio Briatore non si è mai lasciata andare a nulla che potesse coinvolgerla sentimentalmente, soprattutto sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Tra Twitter e Instagram non sono mancate le battaglie a suon di hashtag e anche questo video, in effetti, non è passato inosservato, dal momento che non sono mancati commenti divertiti. Qualcuno, inoltre, ha notato anche un altro piccolo particolare, accanto a Giulia Salemi, siede un'altra ex protagonista del GF, ovvero Cecilia Rodriguez, ex fidanzata di Francesco Monte, con cui la bella italo-persiana, invece, aveva avuto una love story nata proprio durante la sua prima partecipazione al reality di Canale 5.