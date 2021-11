Elodie conferma la rottura con Marracash: “Gli voglio bene come persona e lo stimo come artista” Elodie conserva tutto ciò che ha vissuto umanamente e artisticamente al fianco di Marracash, del quale ormai parla al passato: “Ad alcuni brani sono particolarmente legata, perché contengono parecchio del periodo che abbiamo vissuto insieme, e mi riempie il cuore poterne essere stata parte”.

Elodie conferma pubblicamente la rottura con Marracash. Dopo il chiacchierato flirt con il modello e manager Davide Rossi, la cantante romana ha messo un punto ai dubbi e ha chiarito che la storia d'amore con il rapper appartiene ormai al passato. L'occasione è l'uscita dell'ultimo disco di Marracash, ‘Noi, Loro e gli Altri', un progetto al quale ha preso parte tra i tanti anche la stesso Elodie che continua a stimare con grande affetto il rapper, nonostante le loro vite private si siano divise. Non a caso, nella prima copertina del disco, Elodie posa al fianco di Marra, insieme ad altri personaggi come la sua manager Paola Zukar.

Elodie e Marracash sono in buoni rapporti

In un'intervista su Rolling Stone che parla dei nuovi progetti artistici di Marracash c'è anche la mano di Elodie che racconta il rapporto di stima che la lega, ancora oggi, al rapper con il quale ha avuto una storia d'amore. "Oltre a volergli bene come persona, lo stimo come artista. Il suo processo creativo e incredibile", confessa. Seppur la passione si sia spenta, o comunque abbiano avuto la meglio le fragilità del rapporto, Elodie conserva tutto ciò che ha vissuto umanamente e artisticamente al fianco di Marracash, del quale ormai parla al passato: "Ad alcuni brani sono particolarmente legata, perché contengono parecchio del periodo che abbiamo vissuto insieme, e mi riempie il cuore poterne essere stata parte".

La nuova storia d'amore di Elodie

Mentre i profili social dell'ex modello di Armani continuano ad essere blindatissimi, i recenti scatti di Chi sembrano confermare che tra Davide Rossi ed Elodie Di Patrizi stia sbocciando un nuovo amore. Un'amicizia tramutata in passione solo di recente, tra settembre e ottobre a giudicare dalle tempistiche. I due sono stati pizzicati più volte per le strade di Milano, prima insieme ad un gruppo di amici, poi da soli durante baci appassionati in macchina.