Elodie e Davide Rossi, da quanto dura la loro storia d’amore

Ormai possiamo parlare dell'inizio di una vera e propria storia d'amore tra Elodie De Patrizi e Davide Rossi. Le foto del loro bacio cancellano definitivamente dalle pagine di gossip l'etichetta di "presunto flirt", perché l'idea di una semplice amicizia tra loro è ormai fuori discussione. Parlare di frequentazione sembra essere riduttivo rispetto all'affetto e alla passione che si legge in quelle immagini, pubblicate insieme al servizio del settimanale Chi, che immortala i due giovani mentre vivono senza freni i primi capitoli della loro storia amore.

Elodie da Marracash a Davide Rossi

Che ne è stato dunque dell'amore con Marracash? Nonostante l'ex coppia non abbia mai annunciato pubblicamente la fine del loro rapporto, le tempistiche permettono di ricostruire le dinamiche della frequentazione tra la cantante romana e l'ex modello di Armani. A fine settembre Elodie aveva parlato del suo rapporto con il rapper in un’intervista rilascia a Vanity Fair: “La nostra relazione è stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità”. Le incomprensioni però sarebbero diventate insanabili tanto che poche settimane dopo, ad ottobre, Elodie è stata pizzicata insieme ad un gruppo di amici tra cui Davide Rossi. A novembre le prove che inchiodano la loro storia.

Il weekend insieme e i baci in aeroporto

A circa un mese dall'inizio della loro frequentazione, i paparazzi di Chi testimoniano che Elodie e Davide Rossi hanno passato un intenso weekend d'amore, per poi lasciare casa di lei a Milan. Il modello l'ha accompagnata in macchina fino all'aeroporto di Linate, da dove Elodie è partita prendendo un volo per Bari dove girerà il suo primo film "Ti mangio il cuore". Parcheggiati davanti all'aeroporto, i due si sono scambiati 20 minuti di parole, baci e carezze prima di lasciarsi per qualche giorno di distanza.