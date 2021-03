Emma Stone è diventata mamma per la prima volta. A riportare la notizia è il sito americano Tmz, che indica il 13 marzo come data di nascita del bebè, nonostante da parte della coppia non sia arrivata ancora nessuna conferma ufficiale. Tuttavia il fatto che l'attrice di La La Land e il marito Dave McCary non abbiano reso pubblica la notizia non stupisce, visto che la coppia è da sempre molto attenta alla privacy e considerando che anche il loro matrimonio nel 2019 si era svolto in gran segreto, lontano dai riflettori del gossip.

Le foto della gravidanza di Emma Stone

Stando a quanto ha riportato Tmz il bebè sarebbe nato a Los Angeles lo scorso 13 marzo, nonostante nome e sesso siano ancora top secret. Lo scorso 30 dicembre Emma Stone era stata paparazzata a Los Angeles in compagnia di un'amica e con un già notevole pancione. Anche in quel caso da parte dell'attrice non era arrivata alcuna conferma della gravidanza, seppur evidente. Emma Stone infatti come molti divi di Hollywood è da sempre molto discreta e non usa profili social. Ad ogni modo, considerando che la pandemia ha rallentato l'intera produzione cinematografica, l'attrice potrebbe avere tutto il tempo per occuparsi del bebè prima di rimettersi al lavoro. Per lei ci sono in programma diversi progetti, fra i quali il live action del film Disney ispirato a Crudelia DeMon.

Il matrimonio tra Emma Stone e Dave McCary

Emma Stone e McCary hanno annunciato il loro fidanzamento nel dicembre 2019 e si sono sposati in gran segreto nel settembre 2020. Nessuna foto o notizia circa le nozze blindatissime inizialmente previste per marzo, poi rinviate a causa della pandemia. Dave McCary è un comico, autore e regista americano che ha firmato diversi sketch tra i quali il Saturday Night Live e il film "Brigsby Bear" con Claire Danes e Mark Hamill. Pare che lui ed Emma Stone abbiano iniziato a frequentarsi nel 2017: in passato, l'attrice è stata legata a lungo con il collega Andrew Garfield.