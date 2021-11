Fabio Fognini e Flavia Pennetta genitori per la terza volta: “È nata Flaminia” Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono diventati genitori per la terza volta. Il campione di tennis ha pubblicato uno scatto che lo vede con la piccola Flaminia tra le braccia.

A cura di Ilaria Costabile

Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono diventati genitori per la terza volta, nel pomeriggio di venerdì 19 novembre, i due campioni hanno accolto tra le loro braccia Flaminia, come fa sapere il tennista pubblicando una foto e alcuni stories su Instagram.

Il primo scatto da papà di Fabio Fognini

Alle ore 16:40 Flaminia Fognini è venuta al mondo, per la felicità del papà Fabio che su Instagram ha condiviso uno scatto che lo vede sorridente ed emozionato con la sua piccola tra le braccia, accolta da un "Benvenuta piccola principessa" affiancato ad una sigla. Si tratta di una doppia "F" con una data accanto, che indicano il nome e cognome del tennista, che hanno la stessa iniziale e il suo anno di nascita il 1987, a distanza di 34 anni la storia di ripete con la terza arrivata in famiglia. Il campione ha poi rassicurato i fan sulle condizioni di salute della neomamma e della bambina: "Stanno super bene" si legge in una story pubblicata su Instagram e condivisa anche da Flavia Pennetta.

L'annuncio della gravidanza

La coppia aveva annunciato lo scorso luglio di essere in attesa per la terza volta. La campionessa aveva, infatti, pubblicato uno scatto in cui mostrava il pancione circondata dai suoi bambini e accarezzata dal suo compagno. "Non vediamo l'ora di conoscerti" aveva scritto la Pennetta, che in quell'occasione aveva dichiarato di essere felicissima all'idea di diventare nuovamente mamma e dichiarato tutto il suo amore alla sua famiglia. L'atleta ha avuto la prima gravidanza nel 2017, a distanza di un anno dalle nozze con Fognini, e il 19 maggio di quell'anno nacque il primogenito della coppia: Federico. A distanza di due anni, il 23 dicembre 2019 è venuta al mondo la piccola Farah, i due pargoli sono quindi pronti ad accogliere la sorellina che, neanche a dirlo, è nata quasi due anni dopo la secondogenita, completando una staffetta quasi perfetta.