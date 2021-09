Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati a vivere insieme: “Uniti al fianco di Carlos” Tra la modella croata e l’ex re dei paparazzi sembra essere tornato il sereno. Secondo La presse, i due sarebbero tornati a vivere insieme per il bene di Carlos Maria, loro figlio. A testimoniare il riavvicinamento, una foto che Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha scritto: “La storia siamo noi”.

A cura di Elisabetta Murina

Un amore tormentato, fatto di alti e bassi, molto spesso sotto i riflettori. Battaglie legali per la gestione del figlio, accuse reciproche, ma anche tanto amore e complicità. Si potrebbe spiegare così il rapporto tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Adesso tra i due sembra essere tornato il sereno. Ancora una volta. Secondo l'agenzia La presse, infatti, i due sarebbero tornati a vivere insieme nella casa di lui. Una decisione che sarebbe stata presa per il bene di Carlos Maria, loro figlio, che ora ha 19 anni. A testimoniare il riavvicinamento, c'è una foto che Corona ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha scritto: "La storia siamo noi".

Il riavvicinamento tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Nina Moric e Fabrizio Corona nel 2002

Dopo continui tira e molla, Fabrizio Corona e Nina Moric sembrano essere di nuovo complici. Secondo La presse, i due non sono tornati a essere una coppia, ma avrebbero fatto un passo importante: vivere insieme nella casa di lui. La decisione sarebbe stata presa per il bene di Carlos Maria, ora 19enne, che fin da piccolo si è trovato al centro dei drammi dei genitori. A testimoniarlo, la dedica di Corona in un post Instagram: "La vita vola. Ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco".

Fabrizio Corona su Instagram: "La storia siamo noi"

Nina Moric e Fabrizio Corona nel 2003

Su Instagram, Corona ha pubblicato uno scatto mentre abbraccia l'ex moglie Nina. La foto risale ai primi anni duemila, ai tempi sereni della loro storia. Ad accompagnare il tutto, una didascalia affettuosa che lascia intravedere la speranza di un ufficiale ritorno insieme: "La storia siamo noi". Nina risponde con storie Instagram dedicate a Fabrizio e al figlio. Quest'ultimo, secondo La Presse, ha ripreso ad andare a scuola e si gode il momento, spensierato e felice. Non è la prima volta che i due pubblicano sui social foto e video del loro riavvicinamento. Già qualche settimana fa, infatti, si sono mostrati complici e affettuosi come mai prima. Allo stesso modo si erano mostrati a fine agosto, quando lui aveva scritto un'intensa dedica a lei : “Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita”.