Fabrizio Corona spara a zero su Giorgia Soleri: “Vomito per queste finte radical chic” Fabrizio Corona nelle ultime ore si è scagliato contro Giorgia Soleri, modella e attivista milanese e fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin, definendola una finta femminista.

A cura di Gaia Martino

Fabrizio Corona non si limita mai nel dire la sua riguardo ciò che accade nel mondo dei VIP e dello spettacolo. Negli ultimi giorni è stato tirato in ballo nella Casa più spiata d'Italia, menzionato in diverse occasioni come artefice del triangolo Sophie, Soleil e Gianmaria, concorrenti del GF Vip. Dopo aver smentito le voci circolate sul suo conto, è tornato a far parlare di sé questa volta per alcune parole forti scritte su Instagram contro Giorgia Soleri, fidanzata del leader dei Maneskin, Damiano David. Il re dei paparazzi, senza peli sulla lingua, si è scagliato contro la modella e attivista milanese che negli ultimi mesi ha raccontato a Fanpage.it la sua lotta contro la vulvodinia, una malattia rara di cui si parla poco che colpisce una donna su sette. Una foto pubblicata dalla giovane nelle sue IG story ha fatto sbottare Corona che, nelle sue stories, ha commentato utilizzando accuse forti.

L'attacco di Fabrizio Corona contro Giorgia Soleri

Il re dei paparazzi nelle ultime ore ha attaccato Giorgia Soleri, modella e attivista milanese, per via di una Instagram story che non gli è andata giù. Fabrizio Corona ha definitivo la fidanzata di Damiano David una finta femminista, utilizzando parole piuttosto forti:

Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c'è più bisogno

A corredo della pesante dichiarazione, c'è l'Ig story postata dalla giovane che, sponsorizzando un brand di abbigliamento sportivo, mostra i peli sotto le ascelle.

Leggi anche Chi è Sara Barbieri, la modella fidanzata di Fabrizio Corona

Giorgia Soleri vittima di hater e minacce

Non è la prima volta che Giorgia Soleri si ritrova commenti negativi sul suo conto. Spesso, come spiegato in passato, si ritrova a dover leggere sui social parole di odio e minacce contro la sua persona e la sua scelta di trattare temi delicati e poco chiacchierati. Diversi mesi fa pubblicò uno dei messaggi ricevuti: "Ti odio così tanto, sei una fott** tr** che merita di morire nel modo più tragico possibile. Ti odio".

La fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin, ha fatto della sua esperienza una battaglia: vittima di vulvodinia, una malattia che colpisce una donna su sette, ha raccontato cosa le è accaduto per contribuire a combattere la disinformazione sul tema. "Esporsi e raccontarsi in maniera così intima non è semplice, ma ho voluto provare ad aiutare altre persone" ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it.