Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le foto del weekend romantico a Venezia Federica Pellegrini e Matto Giunta non si nascondono più. I due “piccioncini” si comportano come una coppia qualunque, senza doversi più nascondere e tra baci e abbracci vengono pizzicati dal settimanale Chi durante un weekend d’amore tra i canali di Venezia. Il settimanale diretto di Alfonso Signorini dedica alla coppia un intero servizio con tanto di foto romantiche e racconta di calici di champagne con vista sul Canal Grande e di una visita segreta nella chiesa di San Zaccaria.

A cura di Giulia Turco

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono una coppia affiatata. Usciti allo scoperto solo di recente, dopo l'addio della nuotatrice alle gare, la "Divina" e il suo ex allenatore hanno finalmente potuto aprire un nuovo capitolo della loro vita. Così i due "piccioncini" si comportano come una coppia qualunque, senza doversi più nascondere e tra baci e abbracci vengono pizzicati dal settimanale Chi durante un weekend d'amore tra i canali di Venezia. Il settimanale diretto di Alfonso Signorini dedica alla coppia un intero servizio con tanto di foto romantiche e racconta di calici di champagne con vista sul Canal Grande e di una visita segreta nella chiesa di San Zaccaria.

La nuova vita di Federica Pellegrini

La nuotatrice ha chiuso un capitolo ma ne ha aperto un altro, bellissimo, ancora al fianco di Matteo Giunta che in una recente intervista a Verissimo ha definito "il miglior uomo che io conosca". A Silvia Toffanin Federica Pellegrini ha confessato la sua voglia di iniziare a godersi una vita normale, quella fuori dalle piscine dove c’è spazio per l’amore per sé stessa e chi gli è stata accanto in tutti questi anni di sacrifici e traguardi. “Quello che voglio fare da grande è essere una persona normale”, ha raccontato. “Il mio punto di riferimento? Mia madre. Noi ci sentiamo tantissimo durante il giorno e tutti i giorni, siamo sempre in contatto. È un po’ come la quercia piantata nella terra e non si muove da lì”.

(Federica pellegrini e Matteo Giunta a Venezia, foto dal settimanale Chi).

L'amore di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

A fine estate aveva confessato al Corriere della sera di non aver mai abbracciato il suo compagno in pubblico prima di allora. "Non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, ci eravamo abituati così", ha spiegato la "Divina", "tenevamo separati i ruoli". La loro storia tuttavia non era del tutto all'oscuro del gossip e le voci sul loro amore si rincorrevano dal 2017, dai tempi delle loro prime apparizioni insieme sul red carpet. Le riviste li avevano paparazzati spesso insieme, durante cene di coppia e di famiglia. "Anche se era un po' il segreto di Pulcinella, volevamo stare tranquilli".