La nuova vita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Non ci eravamo mai abbracciati in pubblico” È un nuovo capitolo per Federica Pellegrini che, messa da parte la sua carriera sportiva dopo Tokyo 2021, si dedicherà alla sua vita privata, oggi felice al fianco di Matteo Giunta, ex allenatore e fidanzato, come ha ammesso solo di recente. “Anche se era un po’ il segreto di Pulcinella, volevamo stare tranquilli”, spiega la Pellegrini al Corriere mentre cerca di prendere le misure con la sua nuova vita: “L’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti “che roba strana””.

A cura di Giulia Turco

Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si nascondono più. Chiuso il capitolo Olimpiadi 2021, che ha annunciato essere le ultime della sua carriera, ‘La Divina' sta prendendo le misure della sua nuova vita. Quella dove ci sarà largo spazio per la vita privata che finora aveva scelto di mettere da parte. Nel suo presente c'è l'amore per Matteo Giunta, 39 anni, suo ex allenatore in vasca e compagno di vita, che solo di recente hanno scelto di portare allo scoperto e di vivere finalmente alla luce del sole. "Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere", racconta Federica Pellegrini raggiunta dal Corriere della Sera. "Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti “che roba strana”".

La nuova vita di Federica Pellegrini

È ancora tutto nuovo per Federica Pellegrini, che si abituerà a lasciare sempre più spesso da parte cuffia e costume per dedicarsi alla sua vita privata. Non per ora però, perché nella sua routine quotidiana c'è ancora un allenamento al giorno in vista della Isl, l'International Swimming League che si svolgerà a Napoli il prossimo 26 agosto. Non solo, presto la nuotatrice, campionessa olimpica a Pechino 2008, argento olimpico ad Atene 2004 e quattro volte campionessa del mondo, entrerà a far parte del Comitato Olimpico Internazionale. Non esclude nemmeno un ritorno in tv, dopo l'esperienza a Italia's Got Talent: "Ho capito che ero abbastanza portata anche a fare altro, noi nuotatori siamo convinti di essere capaci solo di nuotare", ha spiegato al Corriere. Qualunque cosa deciderà di fare, sarà tutto più facile ora che la campionessa non dovrà più nascondere la sua vita privata, quella piena di amore e di progetti per il futuro che sta vivendo insieme a Matteo Giunta.

L'amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

"In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico", confida Federica Pellegrini al Corriere, "non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c'eravamo abituati così: tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra". Eppure le voci su una loro ipotetica relazione si rincorrevamo sin dal 2017, dalle prime apparizioni insieme suo red carpet. Poi le paparazzate dei giornali, che li hanno immortalati spesso mentre si scambiavano tenerezze, a romantiche cene di coppia o insieme alla famiglia della nuotatrice. "Anche se era un po' il segreto di Pulcinella, volevamo stare tranquilli", spiega oggi la Pellegrini. Non ammetterlo insomma, avrebbe evitato di dover dare spiegazioni pubbliche, dopo la rottura con Filippo Magnini, cugino di Giunta, oggi felice al fianco di Giorgia Palmas dalla quale ha avuto la figlia Mia. "Volevo un famiglia", spiegò l'ex nuotatore ai tempi del loro allontanamento, quando la Pellegrini all'amore scelse il nuoto.