Ormai non sembrano esserci più dubbi sull'amore, mai ufficializzato, tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il settimanale Chi li ha sorpresi per la prima volta mano nella mano nel corso di una serata. La coppia è stata fotografata durante una romantica cenetta a due nel ristorante stellato “Il Pagliaccio” di Roma,"al termine di una giornata di allenamenti al Circolo Aniene, dove poi sono rientrati per dormire nella foresteria degli atleti".

L'amore tra Giunta e la Pellegrini sarebbe nato nel 2017

Sempre molto discreti, la Pellegrini e Giunta non si sbilanciano mai sulla vita privata. L'ultima relazione di cui la campionessa di stile libero ha parlato davanti alle telecamere è stata quella con Filippo Magnini, finita nel 2017: oggi lui è felice accanto alla compagna Giorgia Palmas che da poco lo ha reso padre della figlia Mia. Sempre nel 2017 la nuotatrice avrebbe iniziato a frequentare Giunta e i due sono stati più volte paparazzati insieme. Le ultime foto confermano che la storia continua a gonfie vele. Se dunque il percorso professionale della Pellegrini ha dovuto fronteggiare lo stop dovuto al Covid, con rinvio delle Olimpiadi, sembra che sul fronte privato la sportiva stia attraversando un ottimo periodo.

Chi è Matteo Giunta

Quello tra Federica e Matteo Giunta è un sodalizio non solo sentimentale. Lui è infatti l'allenatore della Pellegrini dal 2013, dopo il compianto Alberto Castagnetti, Stefano Morini e Philippe Lucas. Inoltre, particolare curioso, è il cugino dell'ex di lei Filippo Magnini. Nato a Pesaro nel 1982, ex vice di Lucas, il tecnico federale in passato ha allenato lo stesso Magnini e il campione russo Evgeny Korothyskin. Nel 2018 è stato premiato dal CONI con la Palma D’Oro. Con Giumta, la Pellegrini ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di Budapest 2017 e ai Mondiali di Gwangju nel 2019.