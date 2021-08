Federico Perna conferma l’amore con Guedalina Tavassi: “Siamo felici insieme, non giudicatela” Guendalina Tavassi sarebbe finita nel mirino della critiche per la sua neo nata relazione con Federico Perna, il giovane imprenditore romano che le ha restituito il sorriso dopo la dolorosa separazione da Umberto D’Aponte. A prendere le difese dell’ex gieffina ci ha pensato la sua nuova fiamma, confermando l’amore che oggi li lega: “Siamo innamorati, Guendalina merita di essere felice”.

A cura di Giulia Turco

Federico Perna è il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi, ora non ci sono più dubbi. Dopo settimane di pettegolezzi sulla presunta coppia, l'ex gieffina ha rotto il silenzio parlando pubblicamente della sua ultima relazione, che avrebbe voluto tenere più a lungo lontano dal gossip per via della recente separazione dal marito Umberto D'Aponte. A prendere le difese della Tavassi, finita nel mirino non solo del pettegolezzo ma anche delle critiche sulla sua vita privata, ci ha pensato il giovane imprenditore che si è sfogato su Instagram confermando la solidità del loro amore.

Chi è Federico Perna fidanzato di Guendalina Tavassi

Federico Perna è attualmente il compagno di Guendalina Tavassi e insieme stanno trascorrendo una vacanza di amore e relax tra le acque di Mykonos, in Grecia. Lui è un giovane imprenditore di Roma, che gestisce un locale green di sushi e cibi esotici non lontano da Ponte Milvio. Sui social Federico ha preso le difese di Guendalina, rispetto alle accuse che le sono state rivolte proprio per la loro neo nata relazione: "Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è né la prima né l’ultima che si separa, la vita va avanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita". Perna ha confermato ciò che la Tavassi aveva anticipato poche ore prima, chiedendo che i fan rispettino la loro felicità:

Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme, lei dopo aver tenuto per due mesi i propri bambini tornerà presto da loro, come è giusto che sia, ma non giudicatela, perché senza sapere non si deve parlare. Detto ciò vi mando un bacio e vi ricordo che Guendalina è una mamma e una persona come tutti noi, che merita un po’ di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato!

Guendalina Tavassi si è separata da Umberto D'Aponte

Ha dato non poco fastidio a Guendalina Tavassi venire "smascherata" via social circa la sua relazione con Federico Perna, il ragazzo che oggi le regala serenità ma del quale non aveva ancora svelato l'identità. L'ex gieffina avrebbe voluto tutelare i suoi due figli Chloe e Salvatore, ancora provati della fresca separazione del marito Umberto D'Aponte. La coppia, marito e moglie, aveva annunciato la rottura definitiva lo scorso marzo. "Ormai siamo separati in casa", aveva spiegato lei, nonostante D'Aponte avesse provato a riconquistarla spiegando di essere ancora molto innamorato. A quanto pare però, ci sarebbe di mezzo un tradimento che la Tavassi non ha più voluto tollerare.