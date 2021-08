Guendalina Tavassi dopo Umberto D’Aponte ha un nuovo amore: “Volevo aspettare a dirlo” Guendalina Tavassi ha ritrovato il sorriso a pochi mesi dalla dolorosa separazione dal marito Umberto D’Aponte. L’uomo in questione sarebbe Federico Perna, un giovane ristoratore romano che gestisce un locale green a Nord della Capitale. In vacanza a Mykonos, Guendalina Tavassi ammette: “Sono finalmente felice, ma ho dei figli: avrei preferito più tempo e tatto”.

A cura di Giulia Turco

Reduce dalla separazione con il marito Umberto D'Aponte, Guendalina Tavassi ha ritrovato l'amore e il sorriso. Era marzo quando l'ex gieffina annunciava un periodo difficile con D'Aponte, "siamo separati in casa", raccontava ai suoi follower su Instagram. Lui avrebbe provato a riconquistarla, convinto che l'amore che provava ancora per lei fosse sufficiente, ma a quanto pare così non è stato, tanto che Guendalina si sta godendo le sue vacanze da mamma single a Mykonos. Raggiante e serena, oggi ha al suo fianco una nuova fiamma, come conferma lei stessa sui social.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi su Instagram

Gli indizi social segnalano già da qualche settimana la presenza di un nuovo amore al fianco di Guendalina Tavassi, ma finora non c'era stata nessuna conferma sul fatto che, a pochi mesi dalla separazione, l'ex gieffina avesse davvero ritrovato il sorriso. L'uomo in questione, ormai non più misterioso, sarebbe Federico Perna, un giovane ristoratore romano che gestisce un locale green di sushi e non solo, a Nord della Capitale. Finito nel mirino del gossip, si era lasciato scappare uno scatto di una donna misteriosa di spalle. Lo scambio di commenti e reazioni tra lui e Guendalina avevano intensificato le voci, fino a quando la Tavassi ha deciso di uscire allo scoperto:

Grazie a tutti per le segnalazioni, purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose. Detto questo auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io.

Guendalina Tavassi è fresca di separazione

Risale alla scorsa primavera la separazione di Guendalina Tavassi dal marito Umberto D'Aponte dal quale ha avuto due figli, Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016. Dopo oltre sei anni insieme, la coppia ha deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore e così al matrimonio. Il motivo, a quanto pare, sarebbe stato un tradimento da parte di lui, che Guendalina avrebbe provato a digerire, in un primo momento, salvo poi decidere di mettere la sua felicità al primo posto. “Umberto sarà anche innamorato pazzo di me, ma se lo fosse certe cose non le farebbe. Questa è la mia verità. Sono esausta di essere martellata”, aveva chiarito l’ex gieffina.