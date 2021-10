Federico Rossi e Annalisa più complici che mai, “abbracci e sguardi d’intesa dietro le quinte” Annalisa Scarrone e Federico Rossi sono una coppia artistica ormai consolidata: protagonisti dell’estate con la loro hit “Movimento Lento” e insieme anche sul palco dello scorso Festival di Sanremo. Ora, la loro sintonia potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più. Secondo le indiscrezioni, dietro le quinte dei Seat Music Awards di Verona, i due si sono scambiati sguardi d’intesa e abbracci, apparendo più complici che mai. Potrebbe nascere l’amore?

A cura di Elisabetta Murina

Con la loro hit Movimento Lento sono stati i protagonisti dell'estate appena passata. Tra loro si è creata grande complicità e sintonia artistica. E ora, stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna, il feeling tra Annalisa Scarrone e Federico Rossi potrebbe aver fatto un passo in avanti. I due, infatti, dietro le quinte dei Seat Music Awards di settembre, si sarebbero scambiati abbracci e sguardi complici. Un'intesa che potrebbe essere l'inizio di qualcosa di più.

Annalisa e Federico Rosi complici dietro le quinte

Annalisa e Federico sono una coppia artistica ormai consolidata: oltre il tormentone di questa estate, hanno lavorato insieme anche alla canzone Tutto per una Ragione, presentata in gara allo scorso Festival di Sanremo. Questa coppia da palcoscenico, secondo Diva e Donna, poterebbe essere diventata una coppia anche nella vita reale. I due, stando alla segnalazione, si sarebbero scambiati complimenti, abbracci e sguardi complici dietro le quinte dei Set Music Awards, ai quali hanno partecipato qualche settimana fa all'Arena di Verona. Questi comportamenti fanno pensare a un passo avanti nel loro rapporto. Ma è ancora presto per esserne certi: nessuno dei due ha ancora commentato il gossip.

Federico Rossi e Annalisa insieme sul palco

Gli ex fidanzati di Federico Rossi e Annalisa

Al momento, quel che è certo, è che sia Federico Rossi che Annalisa sono single. Lo scorso giugno, infatti, l'ex cantante del duo Benji e Fede aveva annunciato via social la rottura con la modella Paola di Benedetto, con cui conviveva a Milano. I due, ad oggi, sono rimasti ottimi amici. La cantante, invece, nel 2017 ha chiuso definitivamente la storia con il produttore musicale Davide Simonetta. Si era diffusa, poi, la voce di un altro misterioso uomo al suo fianco, di cui non ha mai voluto svelare l'identità. Forse ora, Annalisa e Federico sono pronti a voltare pagina. Insieme.