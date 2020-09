Stefano De Martino torna a essere sorpreso in compagnia di Gilda Ambrosio, influencer che fu la fidanzata del conduttore di Made in Sud all’epoca della prima separazione da Belén Rodriguez. Archiviato quel rapporto dopo la pace con la showgirl argentina, adesso che Stefano è tornato single nella sua vita sembrerebbe esserci di nuovo spazio per Gilda.

L’incontro con Gilda Ambrosio

È il settimanale Oggi a sorprendere i due insieme in auto a Milano. Secondo quanto si legge sul sito, De Martino e la famosa influencer e designer avrebbero trascorso la notte all’interno di un loft in zona Mecenate a Milano per poi trasferirsi, al mattino, a casa di Gilda. Nel tragitto tra i due ci sarebbe stato perfino un bacio.

Chi è Gilda Ambrosio, ex di Stefano De Martino

Influencer e apprezzata stilista, Gilda è stata legata a Stefano per poco più di un anno. La loro relazione si interruppe quando il ballerini e conduttore di Made in Sud decise di tornare insieme all’ex moglie Belén, madre di suo figlio Santiago. Ma ad aprile 2020 la relazione tra De Martino e la Rodriguez è tornata a scricchiolare. I due hanno stabilito di separarsi, avendo compreso che non sarebbero riusciti a mettere da parte le rispettive divergenze, mai chiarite pubblicamente dai diretti interessati. La pace era arrivata a sorpresa e allo stesso modo la loro relazione è finita, senza che vi fosse alcuna avvisaglia ella crisi che li ha allontanati. Da quel momento, entrambi sono stati beccati in dolce compagnia. Belén è stata fotografata insieme a Gianmaria Antinolfi a Capri per poi volare tra le braccia dell’hair stylist Antonino Spinalbese. Stefano, invece, è stato beccato con Mariana Rodriguez prima e, a estate inoltrata, insieme alla splendida Fortuna, una ragazza campana. Avrebbe ritrovato Gilda solo recentemente. Della Ambrosio, all’epoca della loro relazione, Stefano aveva parlato in termini teneri, descrivendola come una ragazza straordinariamente talentuosa. Poi il ritorno di fiamma con Belén lo aveva convinto a troncare con la vita condotta fino a quel momento. Adesso, però, il suo cuore potrebbe essere tornato a battere per la bella influencer.