George Clooney: “Pensavo che quello sarebbe stato l’ultimo minuto della mia vita” George Clooney ricorda del terribile incidente di cui è stato vittima nel 2018 mentre era in Sardegna per le riprese della serie tv Catch 22: ha temuto di non rivedere più la famiglia.

A cura di Gaia Martino

L'uomo che ha fatto battere il cuore di migliaia di donne ha compiuto 60 anni lo scorso maggio: George Clooney è uno dei divi di Hollywood più amati e premiati. Il latin lover ha collezionato tantissimi amori prima di conoscere la moglie Amal Ramzi Alamuddin che le ha regalato la gioia di diventare papà di due gemelli, Ella e Alexander. Tra film e love story la vita di George Clooney è stata una passeggiata felice e fortunata, segnata però da un ricordo drammatico. Nel 2018 è stato vittima di un terribile incidente stradale in Sardegna, dove si trovava con la famiglia per lavoro essendo impegnato per le riprese della serie tv Catch 22. Sdraiato per terra dolorante e urlando, si accorse che intorno a lui la folla era riunita per riprendere l'accaduto con il cellulare.

George Clooney temeva di non vedere più la moglie e i figli

Era il 10 luglio del 2018 quando George Clooney a bordo della sua moto vide la sua vita passargli avanti gli occhi. Era in sella della sua Harley Davidson quando si scontrò con un'auto che lo fece volare per terra. In un'intervista al The Times ha raccontato la paura provata:

Aspettavo che il mio interruttore si spegnesse. Pensavo che fosse l'ultimo minuto della mia vita. Quando ho toccato il suolo, pensavo che i denti si fossero rotti. Invece quello che sentivo nella mia bocca era il vetro del parabrezza

Il divo temeva che non avrebbe mai più rivisto sua moglie ed i suoi figli che all'epoca avevano un anno. Per fortuna l'incidente non causò grosse conseguenze se non una contusione al ginocchio e qualche livido. Tornò infatti subito dalla famiglia per riabbracciarla zoppicante.

George Clooney dopo l’incidente

L'accaduto lo spinse a lasciare la sua moto: nonostante fosse da sempre appassionato alle due ruote, decise di donare in beneficenza la sua amata motocicletta.

"Ero a terra e mi filmavano"

L'episodio ha scosso particolarmente George Clooney non solo per lo spavento provato ma anche per via dei suoi fan che hanno pensato solo a riprendere l'accaduto con il cellulare. Le reazioni dei passanti al momento dell'incidente hanno lasciato il segno nella memoria del divo: