“Georgette Polizzi incinta con procreazione assistita”, l’influencer è affetta da sclerosi multipla Secondo quanto riporta il settimanale Chi, l’ex Temptation Island Georgette Polizzi sarebbe incinta. L’influencer, sposata dal 2020 con Davide Tresse, aveva scoperto di essere affetta da sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa con cui convive ormai da due anni. La notizia della gravidanza non è stata confermata né smentita dalla coppia.

A cura di Andrea Parrella

Georgette Polizzi è incinta. Questa l'indiscrezione che rimbalza da diversi minuti, lanciata dal settimanale Chi in edicola il 15 settembre. L'ex Temptation Island, sposata da due anni con Davide Tresse, sarebbe in dolce attesa grazie a un percorso di procreazione assistita iniziato lo scorso dicembre. Al momento non ci sono conferme o smentite da parte della coppia, che proprio il 15 settembre festeggia due anni di matrimonio.

La malattia scoperta nel 2018

Quella di una possibile gravidanza di Georgette Polizzi è una notizia che assume un particolare significato in relazione alle condizioni di salute dell'influencer, che come noto due anni fa ha rivelato pubblicamente di essere affetta da sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa che colpisce con lesioni a carico del sistema nervoso centrale.

Lo sfogo di Polizzi sulla maternità

Delle sue condizioni di salute connesse alle difficoltà ad avere una gravidanza, Georgette Polizzi aveva parlato anche di recente, in uno sfogo generale che faceva riferimento a come fossero in molti a chiederle per quale motivo non avesse figli.