Dopo un periodo difficile e un ricovero in ospedale dovuto al Covid, per Gerry Scotti il 2021 è iniziato nel migliore dei modi. Lo scorso 15 dicembre è nata la nipotina Ginevra, la prima a rendere nonno il conduttore tv, nata dal matrimonio tra il figlio Edoardo e la moglie Ginevra Piola. Pochi giorni fa su Instagram Gerry Scotti ha pubblicato la prima foto insieme alla nipotina durante una passeggiata al parco. Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore ha raccontato la felicità della sua nuova vita da nonno: "Nei primi giorni avevo una paura terribile a tenere la nipotina in braccio, nemmeno con mio figlio ero così imbranato. E poi il periodo che stiamo vivendo impone un sacco di attenzioni: mascherina, gel, disinfezioni, è una preoccupazione in più anche se ho già avuto il Covid".

La scelta del nome della nipote Virginia

"Per tutti sono Gerry, ma mi chiamo Virginio, un nome che declinato al femminile è molto più bello e gradevole", spiega il conduttore tv raggiunto dal Corriere della sera. Ma non è stato lui a scegliere il nome della nipotina, anzi è stata una sorpresa da parte di suo figlio Edoardo e la moglie Ginevra: "Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuova e lei e mio figlio sono stati misteriosi fino alla fine, anche se una foto della cameretta ha svelato un mobiletto con il suo nome. Mi hanno fatto davvero un grosso regalo".

Gerry Scotti: "Sono un nonno discreto"

Per Gerry Scotti la vita da nonno è tutta una novità. Il conduttore cerca di tenere a freno l'entusiasmo per non risultare invadente durante i primi mesi di vita della piccola: "Sono consapevole del mio carattere apprensivo e invadente, diciamo pure ingombrante", ammette. "Nei primi giorni sono stato molto discreto. Il via vai di amici e parenti era pressante, mi sono dovuto sforzare per stare al mio posto, ma so che Ginevra e Edoardo hanno gradito. Mi rendo disponibile se serve qualcosa, a chiamata. Insomma sanno che il nonno c’è".

La prima foto con la nipotina Virginia

Pochi giorni fa Gerry Scotti ha pubblicato su Instagram la prima foto social insieme alla nipotina Virginia. La piccola è dentro al passeggino, che il conduttore spinge tra le strade del parco milanese: "Sono molto impegnato", scrive in didascalia. Al Corriere spiega che: "Se abitassimo a portata di passeggiate sarei di certo più invadente". Con il figlio Edoardo: "Ci siamo gli appuntamenti al parco Sempione a Milano. Ogni volta che portano lì la bambina cerco di andarci anche io, li raggiungo in macchina o in bicicletta. Complice il bel tempo che arriverà i giretti fuori si intensificheranno. Intanto già spio quello che fanno gli altri nonni".