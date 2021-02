Gerry Scotti posta su Instagram la sua prima foto da nonno. Impegnato a spingere il passeggino della nipotina Virginia al parco, il conduttore pubblica la prima foto del 2021, uno scatto che racconta il modo singolare in cui è iniziato questo anno importante. Virginia è la prima nipote del conduttore, nata dal matrimonio tra il figlio Edoardo Scotti e la giornalista Ginevra Piola. Gerry aveva già annunciato che, dopo il ricovero per il Covid, si sarebbe preso una pausa dal lavoro per godersi l’arrivo della bambina alla quale, e la foto lo dimostra, si sta dedicando completamente, lasciando che siano gli impegni familiari ad assorbire tutto il suo tempo.

Virginia è figlia di Edoardo Scotti e Ginevra Piola

Virginia è la bambina nata dal matrimonio tra Edoardo Scotti e Ginevra Piola, giornalista Mediaset. Nessuno dei due è particolarmente attivo sui social, ed è stato quindi nonno Gerry – dal quale la piccola ha ereditato il nome – a condividere la prima foto della bambina, uno scatto che lascia solo suggerire la presenza di Virginia ma che ne tutela pienamente la privacy fortemente voluta dai genitori che si tengono accuratamente lontani dal mondo della cronaca rosa, condividendo della loro vita privata il meno possibile.

in foto: Edoardo Scotti e la moglie Ginevra Piola

Il ritorno in tv di Gerry Scotti

A breve, Scotti ritornerà ai suoi impegni televisivi. Fermo per un breve periodo a causa del ricovero per Covid, era tornato in tv in occasione della finale di Tu sì sue vales, per poi concedersi una pausa da dedicare completamente alla famiglia, condizionata soprattutto all’arrivo della nipotina. Ma a breve il conduttore tornerà ai suoi impegni, con le puntate inedite di Caduta Libera, preserale di successo di Canale5, e la nuova edizione di Striscia la notizia che lo vedrà al timone insieme a Francesca Manzini a partire dal’8 marzo. Successivamente, ad affiancare Gerry sarà la collega Michelle Hunziker, altro volto storico del tg satirico di Antonio Ricci.