GF Vip, Antonella Mosetti e la frecciatina all’ex Aldo Montano: “Solo io so davvero chi sei” Durante la terza puntata del GF Vip 6, lo schermidore ha ricevuto una sorpresa da parte della sorella Alessandra, con la quale ha un rapporto profondo e che lo ha definito un “fratello meraviglioso, premuroso e pieno d’amore”. Intanto Antonella Mosetti, ex fidanzata di Aldo Montano, su Instagram ha detto la sua: “Solo io so davvero chi sei”.

A cura di Elisabetta Murina

La terza puntata del Grande Fratello Vip 6 è stata ricca di sorprese. Lo sa bene Aldo Montano che, a sole tre settimane dall'ingresso nella casa, ha potuto salutare la famiglia. Dopo aver ripercorso i momenti più significativi della sua vita insieme ad Alfonso Signorini, lo schermidore olimpico ha incontrato la sorella Alessandra. Lei lo ha definito un fratello "meraviglioso, premuroso e pieno d'amore". Non sembra essere della stessa opinione Antonella Mosetti, ex fidanzata di Montano, che su Instagram ha prontamente detto la sua: "Solo io so davvero chi sei".

Il commento di Antonella Mosetti su Aldo Montano

Durante la puntata, Montano ha incontrato una delle donne della sua famiglia: la sorella maggiore Alessandra. Commossa, lo ha riempito di complimenti, definendolo "un fratello meraviglioso, iper protettivo, premuroso". Antonella Mosetti, ex fidanzata dello schermidore, che stava guardando la puntata del reality, ha detto la sua su Instagram. Nelle Instagram Stories ha commentato: "Solo io so davvero chi sei… Una persona meravigliosa ‘ora’! Anche merito mio”. Con questo commento, la Mosetti sembra insinuare che all'epoca della loro relazione, durata 7 anni, Montano non fosse poi così "meraviglioso" come lo dipinge la sorella.

La story pubblicata da Antonella Mosetti su Instagram durante la puntata

La storia tra Aldo Montano e Antonella Mosetti

Dopo la complicata relazione con l'attrice Manuela Arcuri, Aldo Montano aveva ritrovato l'amore grazie ad Antonella Mosetti. Il loro legame è durato ben 7 anni. Ma poi, visioni diverse sul futuro, hanno portato i due alla rottura "Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”: ha dichiarato di recente il gieffino al Corriere. Ora lo sportivo è sposato con Olga Plachina e ha 2 figli.