Gigi D’Alessio rompe il silenzio su Denise Esposito: “Non vuole apparire, a differenza di altri” Il cantante napoletano parla per la prima volta della sua storia d’amore con la 29enne che a gennaio 2022 lo renderà padre del suo quinto figlio. “Sono molto felice perché a differenza di molte altre persone Denise è restia a giornalisti e fotografi”.

A cura di Giulia Turco

Gigi D'Alessio rompe il silenzio su Denise Esposito e parla per la prima volta della sua relazione con la 29enne che presto lo renderà padre per la quinta volta. Raggiunto da Novella2000, che lo avrebbe rintracciato in aeroporto durante uno dei suoi viaggi tra Roma e Milano dove sta registrando le nuove puntate di The Voice Senior, il cantante napoletano si è detto molto felice al fianco di Denise: "Diventò papà del mio quinto figlio a gennaio", ha spiegato. "Denise è una ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior".

La frecciatina di Gigi D'Alessio

Denise, che di professione dovrebbe fare l'avvocato, è molto riservata e cerca di stare il più possibile lontana dal gossip. I suoi profili social infatti hanno sempre raccontato molto poco della sua vita. Lo conferma il suo compagno Gigi D'Alessio, che fa di tutto per tutelare lei e il figlio che sta per nascere, dai riflettori: "Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire", ha spiegato il cantante a Novella 2000. "È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l'hanno voluto". Che sia una frecciatina all'ex compagna Anna Tatangelo?

(foto Chi).

Anna Tatangelo ha scoperto la gravidanza dai giornali

Non a caso Anna Tatangelo ad ottobre è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato del rapporto con Gigi D'Alessio confessando di aver appreso la gravidanza della sua nuova compagna soltanto tramite i giornali. "Io sono mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea", ha spiegato la cantante a proposito del figlio in comune con Gigi D'Alessio. "Gli ho spiegato che mamma e papà ci sono sempre. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi". Poche ore dopo Denise Esposito è intervenuta sui social con quella che aveva tutta l'aria di una replica piccata alla Tatangelo: "Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro".