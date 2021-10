La compagna di Gigi D’Alessio: “Belli fuori, brutti dentro”, la story dopo le parole della Tatangelo A poche ore dall’intervista in cui Anna Tatangelo ha rivelato di avere appreso solo dai giornali che Gigi D’Alessio sarebbe diventato di nuovo padre, Denise Esposito, nuova compagna del cantautore, ha pubblicato una Instagram story sibillina: “Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro”.

A cura di Stefania Rocco

Sono trascorse solo poche ore dal momento in cui Anna Tatangelo ha pubblicamente rivelato di avere appreso dai giornali che Gigi D’Alessio, suo ex compagno e padre di suo figlio Andrea, sarebbe diventato di nuovo padre. Lo ha fatto in tv, in occasione di un’intervista a Verissimo che l’ha vista per la prima volta rispondere nel merito della sua nuova vita dopo la lunga relazione con D’Alessio. “Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”, aveva dichiarato la cantante romana.

Che cosa ha scritto Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio

A poche ore da quel momento, Denise Esposito ha pubblicato una Instagram story sibillina. La compagna del cantautore non ha fatto alcun nome, né prima di oggi si è mai esposta pubblicamente commentando il rapporto tra il suo attuale compagno e la Tatangelo. Sono singolari, tuttavia, i tempi scelti in questa occasione. “Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro”, ha scritto la donna sul suo profilo. Una frase che potrebbe essere rivolta a un destinatario generico. Oppure che potrebbe sottendere una storia non ancora raccontata.

Denise Esposito e Gigi D’Alessio escono allo scoperto

Denise e Gigi D’Alessio sono ormai usciti allo scoperto. Aspettano un bambino, il quinto figlio per il cantautore, già padre di tre figli nati dal matrimonio con la ex moglie Carmela e di un altro bambino nato dal legame con Anna Tatangelo. Solo pochi giorni fa, sempre via Instagram, Denise ha pubblicato il primo video con Gigi, un filmato che dura appena qualche secondo e che conferma quanto entrambi siano felici in questo momento della loro vita. “Ti amo”, ha scritto D’Alessio tra i commenti, confermando di non volersi nascondere ulteriormente.