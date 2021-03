Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci sono diventati genitori, come fanno sapere pubblicando alcuni scatti che ritraggono la famigliola alcuni attimi dopo il parto, dove si vede il giocatore della Salernitana, attualmente alla Roma, tenere tra le braccia e baciare delicatamente la piccola di casa. "Sei arrivata tu vita mia" scrive il neo papà emozionato nel condividere questa immensa gioia con i suoi seguaci, svelando poi il nome della loro primogenita, nata a Roma nella Clinica Mater Dei.

L'arrivo della piccola Sophie

I giovanissimi genitori hanno annunciato l'arrivo della piccola che hanno deciso di chiamare Sophie, come scrive la neo mamma su Instagram, raggiunta da tantissimi commenti di vari personaggi noti sui social e sul web, dal momento che Ginevra Lambruschi è assai nota come influencer, seguita da mezzo milione di utenti su Instagram. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso settembre, pensare che la relazione tra i due era stata ufficializzata solo lo scorso gennaio e i due sono davvero giovanissimi: la Lambruschi, infatti, ha solamente 22 anni, mentre il suo compagno Mirko, classe 1999, ne ha 21. Ma i due sembra non siano mai stati più felici di condividere questi momenti così intimi.

Stanno insieme da un anno

La loro storia d'amore è nata in un periodo particolare, poco prima del lockdown, ma questo non ha impedito ai due di innamorarsi e costruire il loro rapporto che con il passar del tempo è diventato sempre più forte. Dopo poco più di sei mesi di relazione, i due hanno hanno scoperto di aspettare un bebè, ed è stata una delle notizie più belle che potessero ricevere: "Mamma e papà ti amano già e ti stiamo aspettando con il cuore pieno d’amore! Saremo sempre al tuo fianco, per sempre", avevano scritto i due fidanzati per condividere questo momento con i loro fan.