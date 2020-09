Gli esperti del gossip e gli spettatori più affezionati di Canale 5 ricorderanno bene Ginevra Lambruschi, giovane fashion blogger ex ex corteggiatrice di Uomini e Donne che da qualche anno si è imposta all'attenzione del web e tuttora è una personalità molto seguita, con mezzo milione di follower su Instagram. A soli 22 anni, ha annunciato di essere incinta per la prima volta: aspetta un figlio dal calciatore Mirko Antonucci. L'influencer ha pubblicato una foto con tanto di ecografia:

Amore nostro, sei arrivato all’improvviso e hai stravolto le nostre vite. Non vediamo l’ora di coccolarti. Mamma e papà ti amano già e ti stiamo aspettando con il cuore pieno d’amore! Saremo sempre al tuo fianco, per sempre. Mirko TI AMO INFINITAMENTE! Sono sicura che sarai il miglior papà del mondo.

Chi è Mirko Antonucci

Mirko Antonucci è un calciatore che milita nella Roma, classe 1999. La relazione con la Lambruschi è stata ufficializzata soltanto lo scorso gennaio. I due si sono peraltro resi protagonisti di un curioso caso: a giugno, Antonucci è stato cacciato dal Vitoria Setubal, squadra portoghese in cui era in prestito dalla formazione giallorossa. Il motivo? Un video Tik Tok realizzato con Ginevra e pubblicato subito dopo una sconfitta subita dal team, che la dirigenza ha ritenuto essere un gesto inopportuno.

Gli amori di Ginevra Lambruschi

In passato, la Lambruschi ha fatto parlare non poco il mondo del gossip. La popolarità è arrivata soprattutto grazie all'appassionata relazione con Niccolò Bettarini, il figlio di Stefano e Simona Ventura. "Mi ha mollata senza un motivo", disse lei dopo la rottura. Ginevra svelò anche di essere stata legata a Riki, alias Riccardo Marcuzzo: "Solo che con lui la storia è durata di più e ho sofferto molto". Quindi, tentò di sfondare a Uomini e Donne nel 2017, come corteggiatrice di Marco Cartasegna, ma la sua permanenza nel dating show durò pochissimo. Gira voce che abbia frequentato anche Stash Fiordispino e Paulo Dybala. Inoltre, venne paparazzata in compagnia di Raffaelo Tonon.

Pierpaolo Pretelli la lasciò in diretta

Nel 2019, Ginevra ha avuto infine una breve relazione con Pierpaolo Pretelli, il modello oggi concorrente al Grande Fratello Vip. La loro storia non è finita esattamente nel migliore dei modi: dopo un breve flirt portato avanti da lui senza troppa convinzione, Pretelli ha letteralmente lasciato Ginevra in diretta tv, chiudendo la frequentazione nel corso di una puntata di Pomeriggio 5.