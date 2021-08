Giorgia Soleri dopo l’operazione per endometriosi: “Sto bene, solo un po’ di dolore” Giorgia Soleri si mostra sui social nella prima foto dopo l’operazione per endometriosi che l’ha coinvolta nelle ultime ore. La modella e influencer si è mostrata sul letto di ospedale una volta tornata in camera, felice e sorridente nonostante l’intontimento dell’anestesia: “L’operazione è andata”, spiega ai suoi follower rassicurandoli sulla sua condizione di salute. Poche ore prima scriveva: “Essere qui è una vittoria, ora potrò vivere in un corpo nuovo”.

A cura di Giulia Turco

Giorgia Soleri dal letto di ospedale aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute, dopo l'operazione per endometriosi che l'ha coinvolta nelle ultime ore. Un passo importante per la modella e influencer, fidanzata con Damiano frontman dei Maneskin, che da anni soffre della malattia all'utero oltre alla vulvodinia, che seppur poco conosciuta colpisce una donna su sette. “Essere qui oggi è una vittoria, non voglio usare la retorica guerresca”, scriveva durante le prime ore di ricovero, poi una Instagram stories per rassicurare tuti i fan che l'hanno sostenuta nel suo percorso.

Come sta Giorgia Soleri dopo l'operazione

L'influencer è apparsa sui social in uno scatto dal letto di ospedale a poche ore dall'operazione che aspettava da anni. "Ciao amici, l'operazione è andata!", annuncia entusiasta con il sorriso sulle labbra nonostante lo stordimento dell'anestesia. "Sono tornata in camera da poco, ma sono sveglia da un paio d'ore", spiega Giorgia Soleri. "Al momento sto bene, sono molto sveglia e lucida (anestesia top), ho solo un po' di dolore, ma nemmeno troppo al momento. Grazie per tutti i messaggi pieni di premura e affetto, mi avete fatta sentire stretta stretta in un abbraccio gigante".

La battaglia di Giorgia Soleri arrivata in Parlamento

Lo scorso aprile la voce dell'influencer è stata sentita e portata alla Camera dei Deputati, tramite il contributo della deputata Lucia Scanu che ha spinto perché venga approvata una legge in favore della salute delle donne. "Quando ho sentito pronunciare il mio nome in Parlamento non potevo crederci, sono impazzita di gioia. Tremavo, piangevo",ha raccontato la modella in un'intervista a Fanpage.it. Oltre alla vulvodinia, Giorgia soffriva di endometriosi, che le è stata diagnosticata lo scorso 21 marzo:

