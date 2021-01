Giulia De Lellis torna a spiegare le circostanze in cui è iniziata la sua storia con Carlo Beretta, che le fu presentato proprio dall’ex fidanzato Andrea Damante. Nel corso di una diretta su Instagram, l’influencer romana nega di avere tradito il suo ex compagno con quello attuale. La loro storia sarebbe cominciata subito dopo la rottura con Andrea: “Non avevo già iniziato a sentire Carlo mentre ero in vacanza con Damante. Ironizzo su tante cose, ma questo no. Comunque quando sono fidanzata e innamorata io amo solo il mio fidanzato. Posso fare apprezzamenti. Se vedo un bel ragazzo lo dico, ma finisce lì. Sono una persona molto seria e certe cose non le faccio”.

in foto: Giulia De Lellis insieme al compagno Carlo Beretta

Giulia De Lellis: “Andrea Damante e Carlo Beretta non erano amici”

Giulia chiarisce inoltre che tra Andrea e Carlo ci sarebbe stato un semplice rapporto di conoscenza, non una vera e propria amicizia: “La nostra storia è nata molto lentamente. Ci conoscevamo da poco, eravamo “amici”, nulla di più. Finché poi abbiamo cominciato a frequentarsi per dei progetti lavorativi e abbiamo cominciato a vederci di più. Io non ero più fidanzata da un po’ e anche lui non si frequentava più con questa ragazza. Eravamo un pò confusi perché era una situazione particolare perché Carlo me l’ha presentato il mio ex. È vero che non erano amici però sai, non mi pare una cosa carina…mille paranoie e mille problemi però al cuore non si comanda”. E ha aggiunto: “Mi sarebbe piaciuto evitare di innamorarmi di un ragazzo che mi aveva presentato il mio ex però non era l’amico di una vita, al cuore non si comanda e mi sono lasciata travolgere dalla sua eleganza, dalla sua educazione e di suoi modi dolcissimi e da tantissime caratteristiche, anche dalla sua timidezza. Lui è la persona più buona e interessante che io abbia mai conosciuto. E io per lavoro incontro tanta gente ma così mai, è più unico che raro. Non ho dovuto fare una scelta. La mia storia era già finita e lui è arrivato successivamente”. La De Lellis ha specificato però che la decisione di lasciare Damante non sarebbe nata da un tradimento del deejay: “Se è finita con Andrea perché mi ha tradita di nuovo? No, assolutamente. So che c’è un pezzo del puzzle che vi manca ma no, un giorno ne parleremo meglio”.

in foto: Andrea Damante

“Con Andrea Iannone buoni rapporti”

Non sarebbe rimasta in cattivi rapporti con Andrea Iannone, chiarisce ancora Giulia. “Ho detto che non sono rimasta in buoni rapporti con Andrea Iannone? Allora mi sono sbagliata a scrivere. Io e Andrea siamo in buonissimi rapporti”, ha spiegato l’influencer, “Ma di base con tutti i miei ex rimango in rapporti sereni. Alla fine si condividono tanti momenti bellissimi. Non ha senso non salutarsi, chiedersi come va, farsi gli auguri di Natale o per il compleanno. Non ci vedo niente di male, anzi la trovo una cosa molto carina e intelligente. Quando si può”.