Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta non si nascondono più e raccontano ormai abitualmente la loro relazione sui social. Hanno immortalato in diverse immagini anche la loro recente vacanza in Svizzera per festeggiare il Capodanno (che non è passata inosservata e ha anzi suscitato alcune polemiche sui social). Anche il settimanale Chi li ha sorpresi a St. Moritz, dove si sono rifugiati per dare il benvenuto al 2021. Nella gallery qui sopra, tutte le foto della vacanza.

Perché la vacanza ha scatenato le polemiche

Tra passeggiate nel nevoso paesaggio elvetico, sci e ciaspole, senza dimenticare un cenone di Capodanno assolutamente casalingo (visti i ristoranti chiusi) la De Lellis e Beretta hanno trascorso un periodo romantico e di relax. Con loro anche un piccolo gruppo di amici e l'adorabile volpino Tommaso Kowalski, il cagnetto che la popolarissima influencer "condivide" con l'ex Andrea Damante. La vacanza è stata parecchio chiacchierata e oggetto di critiche, anzitutto perché la coppia ha scelto di lasciare l'Italia per rifugiarsi nella casa svizzera dei Beretta nonostante i divieti di circolazione imposti dalle regole anti-Covid delle feste natalizie. Giulia, il fidanzato e il resto del gruppo non hanno però violato alcuna regola, perché i viaggi all'estero sono permessi: si sono tutti sottoposti a tampone in entrata e in uscita come da protocollo. Anche i look sfoggiati dalla De Lellis hanno suscitato alcuni attacchi, per la scelta di indossare delle pellicce.

La relazione tra Giulia e Beretta

Quel che è chiaro è che Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta fanno sul serio. Insieme dall'estate, avevano iniziato la loro frequentazione in modo estremamente discreto, con un inizio non privo di critiche dal momento che lui è un amico di Damante. Ora si può parlare di fidanzamento a tutti gli effetti, con tanto di presentazioni in famiglia, come provato dall'invito di Giulia al cenone natalizio in casa Beretta. Ricordiamo che Carlo, figlio di Pietro Gussalli Beretta (vicedirettore della fabbrica di armi) e dell'imprenditrice ed esperta d'arte Umberta Gnutti, in passato ha avuto un'importante relazione con Dayane Mello.