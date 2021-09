Guendalina Tavassi si sfoga dopo l’aggressione: “Chi sa la verità parli” Guendalina Tavassi torna sui social dopo l’aggressione che le è costata un occhio tumefatto. L’influencer ci tiene a rassicurare i suoi fan: il peggio è passato, ma ora procederà per vie legali contro gli aggressori. Al momento non può rivelare l’identità dei colpevoli, né scendere nei dettagli di quanto avvenuto nella notte del 12 settembre, perché il caso è in mano al suo avvocato. È certa però di voler reagire e di non volersi abbattere.

A cura di Giulia Turco

Guendalina Tavassi è tornata sui social. In seguito all'aggressione avvenuta nella notte di domenica 12 settembre, l'influencer ha voluto pubblicare un messaggio per rassicurare i follower sul suo stato di salute. Così è apparsa nelle sue Instagram stories con un occhio nero, ma superato lo spavento il peggio sembra essere passato. L'ex gieffina ha fatto sapere che sta procedendo per vie legali, ha detto di aver denunciato gli aggressori, dei quali per ora non può rivelare l'identità in quanto il caso è in mano al suo avvocato. Resta dunque piuttosto misteriosa la circostanza nella quale è stata aggredita e al momento la Tavassi non ha aggiunto ulteriori dettagli su quella notte.

Le prime parole di Guendalina Tavassi

Quel che è certo è che è Guendalina è determinata a riprendere in mano la sua vita. Nonostante il brutto colpo subito, l'influencer ha intenzione di reagire e di non lasciarsi schiacciare dall'odio di chi cerca di ostacolare la sua serenità. "Ragazzi eccomi qua, in tutto il mio splendore. Grazie per avermi mandato un sacco di messaggi, purtroppo non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati quindi vi prego non chiedetemelo", spiega tramite Instagram.

Detto questo da domani mi metterò un filtro non solo su Instagram ma anche nella vita. Ognuno ha un suo modo di reagire, io nella mia vita ne ho passate tante e non ho più lacrime, ma non sta male solo chi sta a letto per giorni. Io lo maschero in questo modo e perché ho dei figli e questo è il mio lavoro. Vorrei dire alle persone che sanno la verità che la dicano, visto che io non posso parlare.

Il supporto di Federico Perna, il silenzio di Umberto D'Aponte

Mentre sul fronte dell'ex marito Umberto D'Aponte tutto continua a tacere, Guendalina sa di essere fortunata per avere l'amore di Federico Perna, il suo compagno e giovane imprenditore romano. “La cosa che amo più di te è che non perdi mai il sorriso. Per me, anche così, rimani sempre la più bella del mondo”, aveva scritto poche ore prima Perna pubblicando uno scatto insieme a Guendalina con l'occhio tumefatto. Il loro amore è esploso nel corso dell'estate, in seguito alla separazione dell'influencer dall'ex marito, dal quale ha avuto due figli. Guendalina Tavassi era stata ricevuto aspre accuse per essere apparsa pubblicamente insieme ad un nuovo compagno, poco tempo dopo la separazione. Pochi giorni prima dell'aggressione, le era stata danneggiata la macchina.