Federico Perna dopo l’aggressione di Guendalina Tavassi: “Anche così rimani la più bella” Al fianco di Guendalina Tavassi c’è Federico Perna, il fidanzato con il quale l’ex gieffina è uscita allo scoperto negli scorsi mesi. L’imprenditore ha postato uno scatto di Guendalina con l’occhio tumefatto, dimostrandole tutto il suo supporto dopo l’aggressione subita. Dalle immagini sembra che l’influencer stia meglio, superato lo spavento. Nel frattempo, nessun messaggio social invece è arrivato da parte dell’ex marito Umberto D’Aponte.

A cura di Giulia Turco

Guendalina Tavassi sta cercando di riprendersi dal trauma fisico e psicologico dell’aggressione subita. Raggiunta da Fanpage.it l’ex gieffina ha confermato di essere rimasta vittima del brutto episodio come aveva denunciato la figlia sui social: lo scatto di un occhio tumefatto, pubblicato e presto rimosso da Instagram, che è bastato per far scattare l’allarme attorno alla notizia. Per fortuna al suo fianco c’è Federico Perna, il compagno che in questi giorni difficili le sta dimostrando amore e supporto: “La cosa che amo più di te è che non perdi mai il sorriso. Per me, anche così, rimani sempre la più bella del mondo”, scrive il giovane imprenditore a corredo di uno scatto insieme, pubblicato nelle Instagram Stories nelle ore dopo l'aggressione. Guendalina ha ancora l'occhio nero, ma sta bene, ora che lo spavento sembra essere passato.

Come sta Guendalina Tavassi

L'ex moglie di Guglielmo D'Aponte ha spiegato a Fanpage.it di essersi mossa per vie legali e che, nelle ore seguenti all'aggressione si è premurata di sporgere denuncia alla polizia. Ancora scossa dalla brutta nottata di domenica 12 settembre, l'influencer ha spiegato di non voler fare il nome del suo aggressore: "Ho vissuto momenti migliori, m davvero non posso parlare fin quando non avrò concluso con denunce, querele, non posso dire dove è successo, chi è stato, non posso dire nulla". A lanciare l'allarme era stata la figlia, Gaia Nicolini, che aveva pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini di Guendalina e del suo occhio tumefatto. "Ridurre mia madre così che schifo, vergogna, sono senza parole", scriveva la ragazza poco prima che lo scatto venisse rimosso. Appena pochi giorni prima era stata presa di mira da vandali che le avevano causato danni la macchina.

Il silenzio di Guglielmo D'Aponte sull'aggressione di Guendalina Tavassi

Nel frattempo l'ex marito di Guendalina Umberto D'Aponte non ha rilasciato alcuna dichiarazione sull'accaduto. Sui social ha pubblicato le immagini di una serata romana, mentre tra i post l'ultimo scatto è quello con i suoi figli, i due bambini avuti dalla Tavassi. La rottura definitiva tra i due risale allo scorso marzo, dopo mesi da "separati in casa", come avevano spiegato su Instagram. Nel corso dell'estate poi l'ex gieffina ha scelto di uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma, Federico Perna, un giovane imprenditore di Roma. "Guendalina è una mamma e una persona come tutti noi, che merita un po’ di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato!", aveva preso le sue difese quando Guendalina era stata presa di mira sui social per il suo nuovo capitolo sentimentale.