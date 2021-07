I dolcissimi auguri di Lino Guanciale alla moglie Antonella Liuzzi: “Sei sempre più bella” Solitamente Lino Guanciale è uno dei volti dello spettacolo che meno ama mettere in piazza la sua vita privata, per questo gli auguri rivolti alla sua dolce metà, Antonella Liuzzi, nel giorno del suo compleanno risultano ancora più speciali. Pubblicando una foto in bianco e nero scrive: “Auguri amore mio sei sempre più bella”.

A cura di Ilaria Costabile

Non è solito pubblicare momenti del suo privato sui social, ed è per questo che gli auguri che Lino Guanciale rivolge a sua moglie, Antonella Liuzzi, sono ancora più speciali. L'attore abruzzese, infatti, ha pubblicato una foto in bianco e nero che li ritrae insieme sorridenti e felici, nel giorno del compleanno della sua dolce metà che i due hanno festeggiato insieme in un posto che ha tutta l'aria di essere romantico.

La dedica di Lino Guaciale

"Auguri amore mio, sempre più bella sei" scrive Lino Guanciale a corredo dello scatto da bravo marito innamorato che ha occhi solo per la donna che è al suo fianco. La coppia si trova in un posto speciale e particolarmente elegante, come si può vedere dallo scatto pubblicato dalla Liuzzi in cui la mise en place è perfetta, con tanto di fiori ad adornare il tavolo, e pergamena con su scritto il nome della persona che si è accomodata al posto, in questo caso si legge chiaramente "Antonella", poggiata al centro del piatto. Tutto è pronto, quindi, per festeggiare questo compleanno.

Il primo anniversario della coppia

Mancano una manciata di giorni al primo anniversario della coppia che si è sposata in Comune, a Roma presso il Palazzo del Campidoglio, il 19 luglio 2020. La loro è stata una cerimonia semplice i cui festeggiamenti sono arrivati a distanza di un mese, infatti, il ricevimento si è tenuto in una splendida masseria di lusso a Polignano a Mare, in provincia di Bari, nella terra di origine della sposa. Una festa sontuosa ma senza esagerazioni: la coppia ha scelto di indossare gli stessi vestiti della cerimonia di un mese prima, come dimostrano video e foto scattati durante la festa. Il primo incontro tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi ha avuto come cornice l’università Bocconi a Milano, dove lei è docente, e da quel momento non si sono più separati.