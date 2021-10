Ignazio Moser ha perso 10 chili e mostra la foto del suo cambiamento Ignazio Moser è tornato sui social mostrandosi visibilmente dimagrito, a causa dei recenti problemi di salute dei quali ha sofferto. “Meno 10 chili, quasi forma Isola”, scherza l’ex naufrago, che di recente ha spiegato di essersi allontanato dai social per capire la natura del suo malessere. Ha ipotizzato che possa trattarsi di uno stress psicologico e ha sottolineato l’importanza del benessere mentale. Una condizione psichica, la sua, che avrebbe avuto conseguenze anche fisiche, portandolo a perdere molto peso.

A cura di Giulia Turco

Ignazio Moser tornato su Instagram aggiorna i suoi fan sul suo stato di salute. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi pochi giorni prima aveva annunciato ai suoi follower di volersi prendere una pausa dai social per occuparsi di un malessere del quale non sapeva spiegarsi la causa. In seguito ha ipotizzato che possa trattarsi di uno stress psicologico e ha sottolineato l'importanza del benessere mentale. Una condizione psichica, la sua, che avrebbe avuto conseguenze anche fisiche, portandolo a perdere molto peso. Su Instagram, ha pubblicato uno scatto in bianco e nero allo specchio: "Meno 10 chili, quasi forma Isola".

Le cause del suo malessere non sono chiare

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi pochi giorni prima era tornato a parlare sui social per rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Nonostante non abbia ancora compreso quali siano le cause del suo malessere, Ignazio ha ipotizzato che possa trattarsi di un insieme di fattori psichici e psicologici, sottolineando l’importanza di tutelare la propria salute mentale: "Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri".

La pausa dai social

L'ex ciclista aveva ritenuto necessario uno stop dai social, lasciando un messaggio all'oltre un milione di follower che lo seguono ogni giorno su Instagram: "Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni”. Tornato su Instagram aveva ammesso: “Qualche giorno di riposo mi ha fatto bene”.