Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono diventati “il caso” di questa edizione del Grande Fratello Vip. Per una serie di motivi che hanno a che fare con il loro passato comune raccontato in codice nella Casa. Gli ex attori, entrambi protagonisti delle fiction prodotte da Ares Film, sarebbero stati fidanzati a lungo. Della loro relazione, presumibilmente vissuta in privato mentre in tv andavano in onda le fiction che li vedevano recitare insieme, si è spesso parlato sulle riviste di settore. Nel 2014, al settimanale Nuovo, Morra si diceva innamorato di Adua con la quale sosteneva di essere tornato insieme dopo un periodo di lontananza. Ma di “amore”, quello descritto da Massimiliano, Morra e Adua non hanno mai parlato nella Casa di Cinecittà. Nel loro appassionato confronto, quell’inquietante racconto che ha dato il via al caso mediatico descritto da Alfonso Signorini, entrambi parlano di affetto. Del resto, oggi Adua ha un altro compagno, tale Julian Condor, almeno stando a quanto lui stesso indica sul suo profilo Instagram (ma il vero nome sarebbe Giuliano Condorelli).

Julian Condor vicino ad Adua Del Vesco dal 2013

Giuliano è l’uomo rimasto vicino ad Adua nel periodo difficile scandito dalla lotta all’anoressia. Ma basta fare un veloce controllo per rendersi conto che non è un volto nuovo nella vita dell’attrice. Le prime foto di Condorelli e Adua (al secolo Rosalinda Cannavò) insieme pubblicate su Instagram risalgono al 2013. All’epoca la giovane attrice scriveva a quello che sarebbe diventato il suo fidanzato “You are my life”. Un legame già importante quindi, forse già romantico.

Con Giuliano nel 2014, ma Massimiliano Morra dichiarava di amarla

La presenza di Giuliano nella vita di Adua – anche alla luce di quanto l’attrice ha raccontato nella Casa del Gf Vip quando ha parlato degli “anni persi che avrebbe potuto vivere con la famiglia e il fidanzato”) – diventa ancora più curiosa in considerazione delle foto postate da entrambi su Instagram nel 2014. Ad agosto di quell’anno, intervistato da Nuovo, Morra dichiarava di essere tornato con Adua, sottintendendo quindi che fosse stati insieme anche prima di quella data. Era il periodo in cui la stampa di settore pubblicò le foto della lite tra l’attore e il collega Francesco Testi, proprio a causa, sostenevano, della Del Vesco. Adua e Massimiliano, ancora oggi, sostengono di essere stati insieme un anno. Ma in quell’anno Giuliano sembrerebbe essere rimasto nella vita di Adua. C’è una foto datata dicembre 2013 che mostra Condorelli in Germania con Adua, scatto che l’attrice commenta così: “Momenti che restano impressi nella mente”. Ancora più curioso, in questo senso, è un altro scatto postato a luglio del 2014, appena pochi giorni prima delle dichiarazioni di Morra a proposito del ritorno di fiamma con Adua. L’attrice, il 21 luglio 2014, era a Taormina insieme a Giuliano, l’uomo che oggi descrive apertamente come il suo compagno. Venti giorni prima che Morra ufficializzi il ritorno di fiamma, dunque, Adua era con Condorelli. Ancora più curiosa un’altra foto postata dall’attrice a maggio del 2014, sempre insieme a Giuliano. C’è una follower di Adua che, sorpresa di trovarla insieme a un uomo che non è Morra, le chiede: “Ma non stavi con Massimiliano?”. Una testimonianza fedele del fatto che all’epoca le notizie circa una love story tra i due attori delle fiction prodotte da Ares Film erano quasi all’ordine del giorno. Ci chiediamo, quindi: Adua e Massimiliano in che periodo, precisamente, sono stati insieme e per quanto tempo? E Giuliano, all’epoca già presente nella vita della sua attuale compagna, che legame aveva con Adua?