Durante la prima puntata del serale di Amici 20, sono tornati in studio Pio e Amedeo, i due comici pugliesi che hanno da subito intrattenuto il pubblico con le loro irriverenti battute. Con la presenza in studio di Stefano De Martino, tra i giudici di questa edizione, i due mattatori non hanno potuto fare a meno dal fare dell'ironia sul fatto che l'ex moglie del ballerino, Belèn Rodriguez, sia in dolce attesa del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. La showgirl argentina pare non aver preso troppo bene la faccenda, dal momento che l'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram ha tutta l'aria di essere dedicato ai due comici.

Cosa ha scritto Belen su Instagram

Il post è davvero essenziale e anche molto diretto. Una saponetta bianca, come scatto principale, accompagnata da una didascalia che non lascia spazio a possibili incomprensioni: "Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca" scrive la showgirl ed è difficile non immaginare che sia un messaggio diretto a Pio e Amedeo che non hanno esitato a ironizzare sul rapporto tra l'argentina e il suo ex compagno.

La battuta di Pio e Amedeo

Con la loro irriducibile goliardia, Pio e Amedeo hanno fatto irruzione nello studio di Canale 5, sottoponendo al pubblico le loro irriverenti battute che, a quanto pare, hanno generato qualche reazione contraria. I due, approfittando della presenza di Stefano De Martino, gli si sono rivolti dicendo: "Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago. Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali, non capisco. […] Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere. No dico, dal parrucchiere si doveva…". Il ballerino, però, è riuscito a mantenere un certo aplomb senza cadere nelle provocazioni e rispondendo in maniera vaga a queste allusioni, ridendo sommessamente alla battuta del duo.