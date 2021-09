Il flirt tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli continua, con Angharad Wood è finita Tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sarebbe davvero scoppiata la passione. Dopo le prime indiscrezioni, stando agli scatti del settimanale Diva e Donna, Angharad Wood avrebbe lasciato la casa in cui viveva con l’attore pugliese e la loro bambina Emily, inoltre lui avrebbe anche tolto la fede, simbolo di un amore ormai finito.

A cura di Ilaria Costabile

In queste ultime settimane sulle pagine delle cronache rosa si parla spessissimo di una presunta coppia venutasi a creare di recente, si tratta di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Quelle che finora sono delle indiscrezioni lanciate da Dagospia, sembrano aver trovato riscontro in una serie di avvenimenti verificatisi di recente e immortalati dai paparazzi del settimanale Diva e Donna. La moglie dell'attore pugliese, Angharad Wood, nonché madre di sua figlia, è andata via di casa e pare sia tornata a Londra.

Il ritorno a Londra

Un vero e proprio trasloco quello che si sarebbe verificato nei giorni scorsi a Roma, quando Angharad Wood aiutata dall'attrice Katy Louis Saunders, amica tanto di Scamarcio quanto dell'agente inglese, ha iniziato a portar via degli scatoloni dalla casa in cui viveva con l'attore pugliese e la loro bambina, Emily. Come se non bastasse, poi, lui è stato fotografato senza la fede al dito, che portava da quando si è sposato in gran segreto con la manager nel luglio 2020. A quanto pare, infatti, la Wood avrebbe deciso di tornare a Londra e lasciare definitivamente la sua vita italiana.

La passione con Benedetta Porcaroli

Non è da escludere, quindi, che questi eventi siano stati scatenati dalla passione che sarebbe scoppiata tra Riccardo Scamarcio e la giovanissima Benedetta Porcaroli. I due si sarebbero conosciuti sul set del film "La scuola cattolica", presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove hanno subito instaurato un rapporto di complicità e amicizia. Il set che, invece, sarebbe stato galeotto è quello del film "L'ombra del giorno" dove il feeling si sarebbe intensificato al punto da far nascere un vero e proprio sentimento tra i due che, quindi, non hanno potuto fare a meno di alimentarlo. Da qui, quindi, la fine delle rispettive storie d'amore e forse l'inizio di un'avventura